Addio al carabiniere ucciso. Bara avvolta nel tricolore. Anche Mattarella ai funerali

La chiesa Santa Maria Madre di Ostuni, ieri ha iniziato a riempirsi già nelle prime ore della giornata. Un popolo silenzioso, in cui amici e compaesani si sono mescolati ai parenti e alle più alte cariche dello Stato. Ai funerali del brigadiere capo dei carabinieri, Carlo Legrottaglie, hanno preso parte infatti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e due ministri dello Stato.

Appena giunto, il Capo dello Stato si è diretto verso i familiari di Carlo Legrottaglie, tra cui la moglie e le due figlie gemelle di 15 anni, e li ha abbracciati. Poco dopo, sono quasi le 11, è arrivato il feretro del brigadiere, 59 anni, ucciso giovedì scorso a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco mentre inseguiva a piedi due uomini che avevano abbandonato un’auto rubata.

La bara, avvolta nel tricolore, era portata a spalla da otto carabinieri, passati attraverso un picchetto d’onore di militari in alta uniforme: il suo ingresso è stato accolto da un lungo applauso delle centinaia di persone presenti, prima della messa celebrata da monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia della Chiesa.

Erano in molti che, dietro le transenne sistemate lungo il tragitto per la parrocchia di Ostuni - in cui Legrottaglie viveva con la famiglia - attendevano per dare l’ultimo saluto al carabiniere. Alle esequie hanno preso parte anche i ministri Guido Crosetto e Matteo Piantedosi; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. Carlo Legrottaglie "ha dato tutto: ha dato la sua vita, tutte le sue energie fino all’ultimo nonostante i tempi di riposo previsti", sono state le parole di monsignor Gian Franco Saba durante l’omelia. Quando una creatura umana "cerca una felicità che attenta alla felicità di un altro, compie un atto disumano", ha aggiunto. Carlo, ha continuato Saba, "nella quotidianità ha offerto la sua vita adempiendo al proprio dovere con generosità e amore".

Nel finale una citazione di papa Leone: "Il male non trionferà". Al termine della cerimonia funebre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha abbracciato una seconda volta i familiari del brigadiere capo Carlo Legrottaglie dopo aver reso omaggio al feretro. La bara è stata portata via tra gli occhi lucidi della folla e il volo di palloncini nei colori dell’Arma, rossi e blu, liberati da alcuni bambini in segno di saluto.