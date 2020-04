Roma, 6 apeilw 2020 - È stata una buona giornata. Gli indicatori chiave sono positivi. Per dirla col presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, "l’epidemia ha raggiunto il picco e ha iniziato la discesa". E infatti. I casi totali aumentano di 4.316 (ieri +4.805) fino a quota 128.948 con una crescita del 3,46% (sabato era al +4,86%). I morti sono +525 in più (24 ore prima erano stati 681) con un tasso che cala dal +4,6% al +3,4%. "Il numero dei decessi è il più basso dal 19 marzo" sottolinea Angelo Borrelli. I guariti aumentano ’solo’ di 819 (+3,9%) rispetto ai +1.238 dell’altroieri. Le terapie intensive anche ieri sono calate di 17 unità (l’altroieri di 74): (-0,43%), diminuzione confermata in 11 regioni (Toscana -10, Lombardia -9 le migliori) ma non in Emilia Romagna dove c’è un aumento di 17. Per la prima volta calano anche i ricoverati con sintomi: sono 28.949, come dire 61 in meno (-0,21%). Gli attualmente positivi (totali meno guariti e morti) salgono di 2.972, fino a 91.246.

Inizia la discesa verso fase 2

La Lombardia va meglio rispetto a sabato. I casi salgono a 50.455 (+2,7% invece di +3,1%) i morti aumentano di 249 (ieri 345) con un tasso di crescita del 2,9% in calo dal 4,4% di 24 ore prima. I guariti aumentano solo di 184, le terapie intensive diminuiscono di 9, i ricoverati aumetano di 7. Vanno meglio Bergamo (9.712) che cala dal +2,9% al +1,29%, Brescia (9.340) che scende da +1,84 a +1,7%, Monza (2.225) da +5,8% a +3,8%, Lodi (2255) da +1% a +0,7%, Pavia (2.619) da +7% a +4%. Meglio Milano, 11.230 casi, che aggiunge 411 casi (sabato +428) pari a un aumento del 3.69% (ieri +4,8%). Peggiora leggermente invece Cremona (4.233): da +1.39% a +1,9%. Ma Gallera: "Milano deve fare di più". In Emilia Romagna i casi totali salgono a 17.089 con un aumento che dal +3,8% scende al +3,3%. I morti crescono di 74 (+3.7%), i guariti salgono di ben 161 fino a 2.201 (+7,8% rispetto all’1% di 24 ore prima). I ricoverati con sintomi calano di 20. In compenso le terapie intensive aumentano di 17 (+4,7%). Bologna (2.521) è stabile al + 3,8%, Parma (2.275) cala dal +5,6% al 3,3%, Modena (2609) aumenta dal 2.1% al + 2,2%, Reggio Emilia (3.066) sale dal 3,8% al 5,4%. Il Veneto peggiora leggermente sui casi totali, ora 11.226 (da +3,4% a +3,7%), ma vede scendere la curva dei morti dal +6,1% al +3,9%.

Peggiorano le Marche (4.464), che passano dal +2,5% al +5,5%. Male anche i morti (599) che aumentano dal +3% al +7,5%. Bene però i guariti, 287 (+ 6,3%). Stabile la Toscana (5.847) che aggiunge 175 casi e conferma il calo del giorno precedente. I morti salgono a quota 325 (18 decessi nelle ultime 24 ore).

Lievemente meglio la Liguria (da 6% a 5,8%), Migliorano Friuli, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19