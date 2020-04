Roma, 21 aprile 2020 - L’irresistibile fascino del ‘gomblotto’. Una teoria iper-semplicistica per spiegare qualcosa di complesso e sentirsi i più furbi. Il gioco è semplice: basta individuare un nemico e renderlo protagonista di una storia dai contorni fumosi e assolutamente inverificabile. Se vi va, potete provare anche voi a casa, mentre sfidate la noia dell’isolamento. Prendete qualche fogliettino, scriveteci sopra ‘Donald Trump’, ‘Xi Jinping’ e ‘Bill Gates’ e mettete tutto in una scatola.

Poi in un altro bussolotto infilate altri tre quadratini di carta: ‘laboratorio segreto’, ‘scienziati cinesi’ e ‘militari americani’. Nell’ultimo contenitore piazzate ‘dominare il mondo’, ‘danneggiare l’economia delle potenze rivali’, ‘sterminare l’Occidente’. Et voilà, ecco pronto il vostro Bufalator 3000: un vero e proprio mini-generatore di complotti casuale sul Coronavirus. Per stupire amici e parenti (via smartphone) estraete un bigliettino da ogni scatola e spiegate cosa era sfuggito a tutti tranne che a voi e a pochi illuminati. "Il morbo è stato creato da Bill Gates in un laboratorio segreto per dominare il mondo» oppure «Il Covid-19 è un’idea di Xi Jinping: i suoi scienziati hanno creato l’arma perfetta per danneggiare l’economia degli Usa". E Giulietto Chiesa muto.

Tutto molto divertente, se non per il fatto che il generatore di ‘gomblotti’ è in funzione da mesi a vostra insaputa e le teorie più assurde sul Coronavirus – comprese le due precedenti – si propagano a una velocità che supera di gran lunga quella del contagio nel mondo reale. Come scriveva Manzoni a proposito degli untori, alla gente "piace più d’attribuire i mali a una perversità umana, contro cui possa far le sue vendette, che di riconoscerli da una causa, con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi".

E allora daje col ’gomblotto’, anche se poi ragionandoci sopra risulta evidente la sua assurdità. Perché mai Bill Gates, per esempio, dovrebbe essere il mandante oscuro del Covid-19, come sostengono alcuni? Il fondatore di Microsoft da anni avverte il mondo sul rischio di una pandemia e ha donato diverse centinaia di milioni di dollari solo per aiutare i governi di tutto il pianeta a fare fronte a questa emergenza.

E la Cina? Perché mai per danneggiare l’economia Usa avrebbe dovuto ispirarsi al leggendario Tafazzi (il personaggio di Aldo, Giovanni e Giacomo famoso per colpire furiosamente con una bottigilia il punto più delicato per ogni uomo) e creare un virus che in pochi mesi ha portato il Pil del Dragone in negativo per la prima volta dal 1992?

Di segno opposto, e portata avanti anche da Contro Tv (che ha ripreso alcune dichiarazioni di un portavoce ministeriale cinese), la teoria secondo cui il virus sarebbe stato portato negli Usa da soldati americani durante i Giochi militari che si sono svolti nell’ottobre del 2019 a Wuhan. "Peccato solo – spiegano quei servi del potere del New York Times – che nessun membro dell’esercito Usa in Cina si sia ammalato anche a diverse settimane dalla fine della competizione". Ma ai complottisti tutto questo non interessa. L’importante è avere un bersaglio da indicare e contro cui scagliarsi. Come dimostra il blogger Stefano Montanari, attivista free vax ampiamente criticato dalla comunità scientifica per le sue tesi sui metalli pesanti nei vaccini, che durante questa emergenza si è scagliato contro chiunque chiedesse di indossare le mascherine o contro chi era alla ricerca di una cura.

Tra i nemici supremi del popolo, non poteva mancare la lobby del 5G. Verso la fine di febbraio dall’Inghilterra era rimbalzata un’altra assurda verità rivelata al mondo dai 27mila membri del gruppo ‘Stop5G UK’. "È un piano – scriveva uno dei membri più attivi della comunità – per coprire le malattie legate alla diffusione del 5G". Insomma le compagnie telefoniche hanno deciso di sguinzagliare un virus che ha ucciso più di 167mila persone per coprire le proprie malefatte anche là dove il 5G ancora non è arrivato. Ovvio. D’altra parte chi non ha mai mangiato di nascosto un po’ di Nutella e per non farsi scoprire ha fatto saltare in aria col tritolo tutto il palazzo in cui vive?

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19