Come saranno le città del futuro Tra benessere ambientale e sociale

La popolazione mondiale è in continua crescita, come la migrazione di masse da zone rurali a urbane. Le città aumentano di numero, con sfruttamento intensivo delle limitate risorse del pianeta, ma sempre più iniziano a rendersi conto dell’impatto devastante dello sviluppo insostenibile. Qual è il ruolo di istituzioni, aziende e progettisti nel gestire questa realtà? "Le nuove aree urbane tra benessere ambientale e sociale – La casa come cellula base e miniera di risorse per l’organismo città" è il tema del digital panel, terzo appuntamento del ciclo “QN Città Future” (promosso dal Gruppo Monrif in collaborazione AsviS e l’agenzia Ansa come media partner) , online domani, giovedì 9 giugno, alle 17 al link cittafuture.quotidiano.netsmartliving, sui canali social dei quotidiani del Gruppo Monrif e sul sito ansa.it. I relatori – moderati da Sandro Neri, direttore di QN Il Giorno – sono Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia; Layla Pavone, coordinatrice del board per l’Innovazione tecnologica e la Trasformazione digitale del comune di Milano; l’architetto Stefano Boeri; Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano; Laura Mariani, moderatrice del Sottogruppo sulle politiche abitative e la Rigenerazione urbana in ASviS e responsabile nazionale delle Politiche abitative di Cgil. "QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, il Resto del Carlino e La Nazione, fedeli alla loro vocazione di giornali di cronaca calati nel territorio – spiega Neri, direttore de Il Giorno – sono impegnati a raccontare le grandi trasformazioni in atto. Milano, città smart per eccellenza, è un laboratorio di best practices che trovano nei temi dell’incontro la loro sintesi".

Welfare, inclusività, sostenibilità sono fra i temi più rilevanti sui quali Milano sta lavorando già da tempo. La strategia della "Città dei 15 minuti" vede al centro le persone ed i loro bisogni, che possono essere intercettati anche grazie all’utilizzo di grandi quantità di dati già oggi a disposizione" conferma Pavone, coordinatrice del board per l’Innovazione tecnologica del comune di Milano. Ma le città contemporanee devono anche "iniziare ad affrontare alcune sfide" secondo l’archistar Boeri, come "de-sincronizzare i tempi della vita urbana, cambiare il sistema della mobilità, incentivare l’uso delle energie rinnovabili, realizzare architetture verdi".

Secondo Palermo, ad di Fiera Milano, "le manifestazioni fieristiche sono esempio di cultura del progresso. Chi accede alle fiere si incontra subito con una realtà ibrida, fisica e digitale". "La tecnologia è un fattore di crescita ma non è mai neutra, né alla portata di tutti" avverte però Mariani, responsabile nazionale per le Politiche abitative di Cgil.

Annamaria Lazzari