Science Gateway, il Cern di Ginevra si apre al pubblico: “Sveliamo i segreti dell’universo anche ai bambini”

Ginevra (Svizzera) – Il Cern di Ginevra, il più importante istituto di ricerca mondiale sulla fisica delle particelle, apre le sue porte. Si chiama Science Gateway il nuovo centro dedicato all’educazione e alla divulgazione del laboratorio dove, tra le altre cose, è stato osservato per la prima volta il Bosone di Higgs, la particella che, di fatto, costituisce il mattone fondamentale di tutto l’universo.

Laboratori immersivi

Spiegare come sia fatto e come funzioni il bosone protagonista del Big Bang, anche a chi non ha idea di cosa sia una particella, è appunto uno degli obiettivi del Science Gateway. Per farlo, la grande struttura che abbraccia il Cern, progettata da Renzo Piano e costata 100 milioni di euro, 45 dei quali da Fondazione Stellantis (fra gli altri finanziatori Lego, Carla Fendi, Rolex, Solvay), mette a disposizione dei visitatori laboratori immersivi, spazi per mostre e un auditorium per conferenze ed eventi. Una serie di edifici che richiamano e svelano il cuore pulsante del Cern: il grande acceleratore di particelle seppellito a 100 metri di profondità che si estende su un anello lungo 27 chilometri intorno a Ginevra.

La scienza a portata di mano

Il mistero delle particelle talmente piccole da sfuggire alla stessa comprensione umana (lo stesso Bosone di Higgs è stato per quasi cinquant’anni solo un’astrazione, risultato necessario di una teoria), l’infinitamente piccolo che diventa lo specchio e la lente dell’infinitamente grande, quantità di energia che mettono spavento solo a immaginarle. Sono solo alcuni delle materie su cui ogni giorno i ricercatori del Cern lavorano. Esperimenti, studi, analisi, i cui risultati (spesso rivoluzionari) arrivano al grande pubblico diluiti e banalizzati, lasciando per strada la loro reale portata. Rimanendo di fatto confinati nel cerchia degli addetti ai lavori. Il Science Gateway si propone proprio di colmare questo divario. Di avvicinare i cittadini – a partire dai bambini – alla ricerca scientifica, anche la più complessa e astratta, facendogli toccare con mano i fenomeni fisici che governano il mondo.

Fabiola Gianotti

“Condividere le ricerche del Cern e la bellezza e l’utilità della scienza con il pubblico – dice Fabiola Gianotti, direttrice del Cern - è sempre stato un obiettivo e un’attività strategica del Cern, e con il Science Gateway, da domani (l’apertura al pubblico sarà, appunto, domani domenica 8 ottobre, ndr), potremo ampliare in modo importante questa componente della nostra missione”.

Curiosità e passione

“Vogliamo dimostrare – continua Gianotti – quanto la ricerca e le sue applicazioni siano cruciali per la società, e infondere in tutti coloro che vengono a visitare il centro la curiosità e la passione per la scienza, ispirando tanti giovani a intraprendere carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica”.

Sogno che diventa realtà

“Il Science Gateway sarà un luogo in cui scienziati e pubblico potranno interagire quotidianamente. Per me, personalmente, il Science Gateway è un sogno che è diventato realtà e sono profondamente grata a tutte le persone che hanno contribuito al progetto, a partire dai nostri generosi donatori”.

Il progetto

Il progetto del Science Gateway è stato realizzato da Renzo Piano e l’idea di fondo è quella della luce gettata sul mistero dell’universo, del buio dei laboratori sotterranei, con le loro formule e i loro numeri inaccessibili, che diventa condivisione e apprendimento. I lungo ponte di vetro e i due grandi tubi che sovrastano l’ingresso del Cern richiamano i tunnel sotterranei dove corrono a velocità impensabili particelle dalle cui collisioni nascono nuove teorie sulla materia e l’origine stessa della vita. Ma osservata dall’alto assomiglia a una base spaziale. Come dire sottosuolo e cosmo, cioè tutto quello ancora non conosciamo. La stessa Gianotti ammette: “Conosciamo solo il 5% dell’universo”.

Renzo Piano, davanti al Science Gateway al Cern di Ginevra

Non è un museo

I visitatori vivranno l’esperienza della scoperta scientifica immersi nella luce naturale e circondati da materiali neutri, come il cemento grezzo, all’insegna di essenzialità e semplicità. Auspicio e metodo insieme. “Non è un museo – ha spiegato Renzo Piano – non è una scuola, non è un centro di ricerca, ma è un po’ di tutte queste cose”.

Ricercatori e bambini

“Questo – ha detto ancora l’architetto – sarà un luogo di scambio e conoscenza. Qui si incontreranno ricercatori e bambini, visitatori e fisici, turisti e scienziati, tutti accomunati dalla curiosità e dalla sete di conoscenza dell’Universo. È un ponte sia in senso fisico sia metaforico. Questo edificio è alimentato dall’energia solare, atterrato nel mezzo di quella che diventerà una nuova foresta vivente”. Il Science Gateway infatti è immerso in un’area verde di 400 alberi e 13.000 cespugli.

John Elkann

"Promuovere la scienza e la ricerca per il bene di tutti – detto John Elkann, presidente di Stellantis, principale finanziatore dell’iniziativa – con un ponte che collega questo Centro al mondo intero. Un luogo in cui l’umanità collabora per risolvere alcune delle più grandi sfide del nostro tempo. Questo è lo spirito dei fondatori del Cern. Ed è anche il senso del mio impegno personale, di quella della mia famiglia e della Stellantis Foundation, che sostiene con convinzione lo Science Gateway”.

Il progetto per le scuole

La presentazione del Science Gateway è stata l’occasione anche per lanciare il progetto Hop (Hands on Physics, mani sulle fisica), un’iniziativa dedicata all’insegnamento scientifico nelle scuole medie: circa 700 kit realizzati dalla Fondazione Agnelli, in collaborazione con il Cern e l’Istituto italiano di Fisica nucleare, che verranno consegnati alle scuole e permetteranno di effettuare esperimenti direttamente in classe.

In ricordo di Marchionne

All’interno del Science Gateway c’è anche un grande auditorium da 900 posti intitolato a Sergio Marchionne, ex presidente del gruppo FCA, scomparso nel 2018. Un luogo che accoglierà conferenze, eventi e spettacoli legati al mondo della ricerca e della scienza.