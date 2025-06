Mattarella in Vaticano: primo incontro ufficiale con Papa Leone XIV

Roma, 6 giugno 2025 – Primo incontro ufficiale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Leone XIV. Il capo dello Stato è arrivato in Vaticano accompagnato dalla figlia Laura, dal ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, dall'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e dal segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Ad accogliere la delegazione nel Cortile di San Damaso, il reggente della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, con alcuni gentiluomini della Famiglia Pontificia.

Durato circa un’ora, l’incontro è avvenuto a un mese dall'elezione di Robert Prevost. Un primo saluto però c'era stato il 18 maggio scorso in San Pietro al termine della messa per l'avvio del Pontificato. L'ultima visita ufficiale in Vaticano del presidente della Repubblica risaliva al 29 maggio 2023, quando Papa Francesco consegnò a Mattarella il Premio Paolo VI per il suo servizio al bene comune in una politica ispirata ai valori cristiani.