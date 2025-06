Escort assassinata a Prato. La confessione del killer: "Ho ucciso anche un’altra"

"Ho ucciso un’altra donna, mi ha rifiutato e l’ho accoltellata buttando il corpo nello stesso campo". Prende una piega sempre più raccapricciante la morte di Maria Denisa Paun, escort romena di 30 anni, uccisa la notte fra il 15 e il 16 maggio nel residence Ferrucci di Prato. Mercoledì i carabinieri di Prato, Firenze, del Ros e del Gis hanno fermato il killer: si tratta di Vasile Frumuzache, romeno di 32 anni, guardia giurata, residente a Monsummano Terme, che dopo aver confessato di aver ucciso e tagliato la testa di Denisa, ha ammesso di aver ammazzato un’altra escort della zona. E’ Ana Maria Andrei, ballerina di Montecatini Terme, scomparsa il primo agosto 2024. Gli investigatori hanno già trovato resti umani nello stesso campo, vicino al casolare abbandonato a Montecatini Terme dove Frumuzache si è disfatto del corpo di Denisa. L’esame del dna servirà a stabilire se si tratti della ballerina scomparsa. A mettere sulla pista giusta gli investigatori, guidati dal procuratore Luca Tescaroli, è stato il ritrovamento dell’auto di Ana Maria, una Bmw rossa, in un casotto nel giardino della casa di Frumuzache. La cugina di Ana Maria aveva fatto una denuncia di scomparsa e l’auto risultava sparita. L’uomo è stato convocato nuovamente in procura e per la seconda volta ha confessato l’orrore: "Ho ucciso anche lei".

Il sospetto è che Frumuzache possa aver ammazzato altre donne. Saranno fatte ricerche sulle donne scomparse in tutte le città in cui il romeno ha vissuto. Nel frattempo emergono particolari sempre più inquietanti sulla morte di Denisa. Quella sera l’uomo avrebbe avuto un rapporto sessuale con la escort. Dopo la donna lo avrebbe ricattato, secondo quanto ha riferito Frumuzache. "Voleva dire a mia moglie del tradimento e mi ha chiesto 10.000 euro". Sempre secondo quanto sostenuto dall’uomo, Denisa avrebbe sostenuto che l’uomo era stato ripreso dalle telecamere del residence e di conoscere qualcuno che la avrebbe messa in contatto con la moglie. A quel punto Frumuzache l’ha soffocata e poi le ha tagliato la testa dentro a un borsone nero con un coltello da cucina. Poi ha messo alla rinfusa i vestiti della vittima nel suo trolley e se n’è andato. E’ stato ripreso dalle telecamere per due volte mentre esce dal residence con le valigie. Ha gettato il corpo nel campo e ha bruciato la testa a casa sua. La macchina, dotata di gps, ha portato gli investigatori dritti a lui.