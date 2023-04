Caos segnaletica Cartelli da rifare: fuorilegge il 60%

ROMA

Nuovo codice della strada 2023 e nuovi segnali in arrivo. Problema di sicurezza stradale, mette l’evidenziatore Assosegnaletica, nel ‘parlamentino’ convocato dal ministro Salvini per la riforma delle regole. "In media il 60% della segnaletica verticale è fuorilegge, per quella orizzontale va anche peggio", la premessa di Rudy Fabbri, presidente dell’associazione.

UN CARTELLO SU DUE NON È A NORMA

Dalle statistiche di Assosegnaletica, dunque, più di un cartello su due non è a norma. Chiarisce Paolo Mazzoni, consigliere per le relazioni istituzionali: "O è posizionato male, o è scaduto o è cambiata la viabilità e quel segnale non è stato tolto. La situazione si aggrava da nord a sud. Mancano i controlli". Mentre per la segnaletica orizzontale "furbescamente in Italia non è stata resa obbligatoria una norma europea, la Uni En 1436, sui valori minimi di rifrangenza e visibilità. In alcune circolari il ministero suggerisce di seguirla. Ma il 90% delle scritte non è conforme".

NUOVI SEGNALI IN GIALLO FLUORO RIFRANGENTE

In altri Paesi ad esempio si usano ‘cornici’ in giallo tipo evidenziatore. Assosegnaletica ha girato la proposta al ministro Salvini. Vale per i nuovi cartelli del decreto contromano, "fermo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, abbiamo proposto pellicole fluoro rifrangenti visibili soprattutto nelle mezze ore di luce. Una tecnologia perfetta anche per l’utenza debole, così il segnale non si perde nella molteplicità di luci e lampioni. Questo ormai è uno standard europeo".

DECRETO AUTOVELOX

E sono previsti nuovi segnali anche per l’ormai famosissimo decreto autovelox, atteso da 13 anni, contro le multe selvagge. Secondo l’ultima bozza, i cartelli d’avviso prima delle postazioni di controllo della velocità dovranno evidenziare ad esempio il limite massimo consentito su quel tratto. Senza queste informazioni, le sanzioni non saranno valide.

FANTASIA AL POTERE

Ma il ministero dovrà fare ordine anche su altri simboli, dalle colonnine di ricarica delle auto elettriche agli stalli rosa, "provvedimenti attesi per aprile, chiusura del cerchio di cose rimaste in sospeso – ricorda Fabbri –. Ogni città metropolitana si è comportata in modo diverso nella scelta dei simboli". Insomma si dovrà fare ordine, perché, evidenzia Mazzoni, "la creatività dei sindaci sui segnali è inimmaginabile. Invece il primo elemento di sicurezza è l’unicità della segnaletica. Non posso arrivare a Milano e trovare un cartello diverso da Napoli".

Rita Bartolomei