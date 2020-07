Roma, 27 luglio 2020 - Dopo la fuga dei 184 migranti che ieri sono fuggiti dal centro di accoglienza Cara Pian del Lago a Caltanissetta, questa mattina il numero dei migranti rintracciati e bloccati dalle forze dell'ordine è salito a 139. Secondo la comunicazione fornita dalla Questura di Caltanissetta, i migranti sono stati riportati nella struttura e messi in quarantena. Durante la notte i militari hanno setacciato tutto il territorio cittadino. Molti extracomunitari sono stati trovati a pochi chilometri dalla struttura. Erano fuggiti scalzi e alcuni di loro sono stati ritrovati nelle campagne nissene. Le ricerche continuano. Erano stati trasferiti al Cara la scorsa settimana ed erano in quarantena e tutti negativi al tampone.

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ieri aveva lanciato un appello al Governo, preannunciando una lettera al ministro dell'interno, Luciana Lamorgese: "Chiederò al Governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago' - aveva detto - Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto. Io chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Così non si può continuare".

Su Facebook è poi arrivato anche il commento del governatore della Sicilia, Nello Musumeci: "Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall'hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri. Nessuno dica che è responsabilità delle forze dell'ordine: fanno tutto quello che possono e siamo loro grati. E' semplicemente sbagliato che si faccia finta di nulla da parte del governo di Roma e che si dica che 'tutto va bene'. Pretendo rispetto per la Sicilia, non può essere trattata come una colonia. Abbiamo dato disponibilità e chiediamo reciprocità, ma vediamo che nella gestione del fenomeno migratorio c'è troppa improvvisazione e superficialità".

Lampedusa, sbarcano in 114

Intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Sono 114 i migranti soccorsi su due barconi e sbarcati durante la notte. La Guardia costiera ha rintracciato al largo dell'isola 70 tunisini su un natante e poi agganciato un altro barcone con a bordo 44 extracomunitari: 4 marocchini e 40 originari del Bangladesh. Anche i due gruppi sono stati portati al centro di prima accoglienza dove si trovano, al momento, 650 persone. Ieri 520 migranti erano stati accompagnati in altre strutture.

Sempre nella notte alcuni lampedusani hanno messo in atto forme di protesta contro gli sbarchi, bloccando con una corda tesa l'unica strada di accesso al molo commerciale. Fra i manifestanti anche l'ex senatrice della Lega Nord, Angela Maraventano. Al molo sono intervenuti la Digos, i poliziotti dell'Immigrazione e i carabinieri. "Abbiamo bloccato tutto, non entra nessuno e non esce nessuno - è stato detto durante la protesta - . Siamo stanchi, adesso basta". La protesta è avvenuta mentre era in corso lo sbarco dei 44 migranti, originari del Marocco e del Bangladesh. "Chiediamo due aerei per trasferire, immediatamente, questi migranti che sono sull'isola perché siamo in pericolo - ha detto Maraventano - Stiamo manifestando pacificamente, non stiamo ostacolando nessuna situazione di emergenza". La polizia sta valutando denunce per interruzione di pubblico servizio e resistenza passiva a pubblico ufficiale.

Sardegna

Quattro sbarchi di migranti in meno di 24 ore: non si ferma il flusso dall'Algeria verso la Sardegna. Al primo gruppo di 12 uomini arrivato ieri poco dopo le 7, col passare delle ore e fino alla nottata Guardia di finanza e carabinieri ne hanno intercettati altri tre. Nella tarda mattinata di domenica un peschereccio italiano ha segnalato in zona Sar tunisina un barchino, fermo in mare a 70 miglia da Capo Teulada, con otto persone a bordo, fra le quali una donna e un bimbo dell'età apparente di 10 anni. Sul posto è intervenuto un elicottero del Reparto aeronavale delle Fiamme gialle di Cagliari, poi un guardiacoste in navigazione davanti alle coste di Teulada ha scortato la piccola imbarcazione fino al porto di Sant'Antioco, dove i migranti sono sbarcati poco dopo l'1.30. Nel frattempo è stato intercettato un altro barchino con 7 giovani. Attorno alle 3.30 un quarto gruppo di sei

migranti è stato avvistato a terra dai carabinieri della compagnia di Carbonia. Per tutti sono scattate le procedure anti-Covid e di identificazione prima del trasferimento nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari).