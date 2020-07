Roma, 26 luglio 2020 - E' sempre più critica la situazione migranti in Sicilia. Nonostante il grido d'aiuto del sindaco di Lampedusa, in serata sull'isola sono sbarcati 26 tunisini a bordo di un piccolo peschereccio. I nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot, dove già si trovano 481 persone. Da segnalare poi le fughe dai centri accoglienza, la più consistente quella di un centinaio di ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, mentre proseguono le richieste d'aiuto di imbarcazioni in difficoltà.

Migranti in fuga da Caltanissetta e Pozzallo

Un centinaio di migranti sono fuggiti dal centro di accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, ma finora le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarne solo una decina. "Chiederò al governo di non inviare più extracomunitari a Pian Del Lago - dice il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino -. Sono tutti negativi ai tamponi. Chiedo che la struttura venga messa in sicurezza perché non si può continuare così".

Un'altra fuga si è registrata all'hotspot di Pozzallo​. Una trentina di migranti avrebbe approfittato della attenzione concentrata nella banchina cosiddetta 'commerciale' del porto siciliano, dove era attraccata la nave petroliera 'Cosmo' per le procedure di accoglienza e di controllo dei nuovi arrivati (loro facevano parte di 80 già controllati da punto di vista sanitario e presenti all'hotspot da qualche giorno) per eludere la sorveglianza e fare perdere le proprie tracce.

Imbarcazioni in difficoltà in mare

"Aiuto, stiamo morendo". Ancora una storia di migranti in difficoltà nel mar Mediterraneo. Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. A darne notizia è Alarm Phone. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a bordo 95 migranti e sta imbarcando acqua. "La situazione a bordo - afferma Alarm Phone - è critica. Autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono". Un'altra barca, con 45 persone a bordo si trova sempre in zona Sar maltese. "Di nuovo le autorità sono informate ma non rispondono", sottolinea l'organizzazione.

Migranti soccorsi nella notte

Altri due sbarchi durante nella notte nelle isole Pelagie. Tredici tunisini sono stati bloccati dai carabinieri sugli scogli di Linosa, altri quindici sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera, a bordo di un barchino, nelle acque antistanti Lampedusa.