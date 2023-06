Bonolis e l’addio a Sonia "Il matrimonio è finito Ma saremo sempre uniti"

di Viviana Ponchia

Si separano. Ma restano uniti. La fine del matrimonio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, data per certa ad aprile e smentita con fervore dalla coppia, è un ossimoro consegnato a Vanity Fair. "Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti". È stata l’imprenditrice a prendere la decisione: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune cose che fanno parte di un rapporto di coppia". E chi pensa alle colluttazioni legali in cui sono stati impegnati Francesco Totti e Ilary Blasi resterà deluso: "Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo. Io ho le mie borse e i miei Rolex". Mesi di indiscrezioni possono bastare, non vince e non perde nessuno.

Sulla fine di questo amore durato 26 anni si posa solo un velo di malinconia che il celebre conduttore non vuole nascondere: "Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere". Non è stato facile, neanche un po’: "Ero dispiaciuto. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene". Ma allora perché non ammetterlo due mesi fa, quando Dagospia lanciò il pettegolezzo e loro lo demolirono: "Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere – dice Bonolis –. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli".

Non era ancora il momento, aggiunge la moglie: "Volevamo riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire". Ormai dormono in case separate, sussurrava la gente di Pettegolandia a inizio primavera. Ci fu chi insinuò che negarono tutto per una questione economica: d’accordo i sentimenti, ma due imprenditori legati professionalmente pensano a mettere i propri guadagni al sicuro. La signora Bonolis si era irritata su Instagram: "Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche". Ora si prospetta l’inizio di una nuova vita a due "perché l’amore è complesso, si trasforma". Assicura lei: "Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico". Nessun amante, no. E lui, che definisce l’ironia l’antibiotico dell’esistenza: "Magari poi arrivano".