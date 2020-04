Roma, 25 aprile 2020 - Il bollettino del 25 aprile 2020 della Protezione civile sull'epidemia di Coronavirus in Italia diffuso alle 18. Mentre ci si avvicina alla fase 2, con le modalità che saranno definite nelle prossime ore, resta alta l'attenzione sui dati: la curva dei contagi infatti scende molto lentamente e ci sono situazioni, come quella di Milano, che continuano a preoccupare (anche se oggi la situazione sembra in miglioramento). Massima attenzione quindi sul numero di malati, casi totali, morti e guariti. E soprattutto sui trend. Oggi il commissario Domenico Arcuri ha fatto sapere che presto saranno prodotte 25 milioni di mascherine al giorno e verrà fissato il prezzo massimo di vendita. Arcuri ha detto anche che dal 4 maggio saranno avviati test sierologici per 150mila cittadini. Il commissario straordinario ha detto che è in arrivo una massiccia campagna comunicativa sulla App che resterà volontaria.

Il bilancio del 25 aprile

Per la prima volta il numero di persone in isolamento domiciliare porta il segno meno rispetto alle 24 ore precedenti: oggi infatti ne risultano 82.212, contro le 82.286 di ieri, quindi 74 in meno. A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è pari a 105.847, ovvero 680 in meno rispetto a ieri; il numero di guariti è indicato in 63.120 (+2.622 su ieri), mentre quello dei deceduti è di 26.384, cioè 415 in più rispetto a ieri. Sul fronte dei ricoverati, quelli senza sintomi o con sintomi più meno o meno gravi sono 21.533, cioè 535 in meno su ieri; quelli in terapia intensiva sono scesi a 2.102, con un decremento di 68. Il numero totale di tamponi effettuati è salito a 1 milione 707mila 743, con un incremento di 65.387.

Lombardia

Prosegue, anche se lentamente, la discesa dei casi in Lombardia, con il dato migliore dal 6 marzo. Nella giornata di oggi infatti si registrano 713 nuovi positivi (ieri +1091) e 163 morti contro i 166 del giorno precedente. Giù anche i ricoveri, sia in terapia intensiva (-32) che nei reparti di Covid (-302). Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite: i nuovi positivi nell'area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città. Ieri c'erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città.

Emilia-Romagna

Sono 24.209 casi di positività registrati in Emilia-Romagna da inizio epidemia, 239 in più rispetto a ieri, di nuovo uno degli incrementi più bassi registrati. Continuano a calare sensibilmente i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -162 rispetto a ieri (12.347 contro i 12.509). Le nuove guarigioni sono 357 (8.515 in totale). I test effettuati hanno raggiunto quota 156.883, +5.378. I morti totali sono 3.347 (44 in più rispetto alle 24 ore precedenti). Calano anche le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: complessivamente arrivano a 8.558, 18 in meno. I pazienti in terapia intensiva sono 246 (-18). E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-89).

