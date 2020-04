Roma, 25 aprile 2020 - Emergenza coronavirus: già oggi il governo dovrebbe finalmente definire i dettagli della fase 2, quella della graduale riapertura. Vediamo, in attesa degli in contri di oggi con la cabina di regia e con il Comitato tecnico scientifico, qual è lo stato dell'arte per le riaperture con le rispettive date. La road map si articolerà su 4 lunedì. Vediamo le possibili novità: cosa si potrà fare e cosa no.

1) Non dovrebbe essere più necessaria l'autocertificazione per spostarsi se non per i viaggi tra le regioni (qui i dubbi dei costituzionalisti).

2) Si potrà fare una passeggiata e non sarà più obbligatorio restare nei pressi della propria abitazione. L'uscita potrà essere fatta al massimo in due adulti e con i figli. Però sarà necessario evitare di stazionare in un luogo, a meno che non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza.

3) La riapertura di parchi, ville e giardini pubblici è un tema sul quale ancora nonb c'è accordo.

4) Sarà possibile finalmente andare a trovare un familiare o di un amico mantenendo le distanze o comunque indossando i dispositivi di sicurezza.

5) Consentito lo sport all'aperto purché da soli o man tenendo una distanza didue metri anche lon tano da casa.

6) Le cene: potreno invitare una o due persone: vietate ancora du que le maxi tavolate.

Il Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

27 aprile

Un primo timido allenamento lunedì prossimo con la silvicoltura, la costruzione di macchine agricole, i piccoli cantieri navali. Probabile anche il riavvio dei cantieri per scuole, carceri e per le opere contro il dissesto idrogeologico.

4 maggio

Il 4 maggio toccherà a tessile, moda, riapertura dei parchi e dei giardini pubblici, la possibilità di spostamento verso seconde case.

11 maggio

L’11 maggio ci sarà il via libera alla vendita al dettaglio. Negozi di abbigliamento, calzature e tutti gli altri esercizi commerciali che finora sono rimasti chiusi potranno riaprire ma facendo rispettare il distanziamento sociale e con l’utilizzo di dispositivi di protezione all’interno dei locali. Rimarranno chiusi ancora i centri commerciali e i mercati rionali. Inoltre allo studio la possibilità del via libera alla ristorazione d'asporto.

18 maggio

Lunedì 18 maggio dovrebbero riaprire - e questa è la novità - musei, biblioteche e siti archeologici. L'ha annunciato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: "A maggio, non dal 4 ma più avanti, potranno riaprire quei musei e siti archeologici in grado di rispettare le prescrizioni di sicurezza indicate dal comitato". Frabceschini ha bocciato l'ipotesi di plexiglass in spiaggia.

scientifico". Potrebbero infine riaprire bar e ristoranti, gli ultimi nella lista. Ma le misure di sicurezza per il clienti saranno molto stringenti: un metro di distanza dal bancone, due metri tra i tavoli, mascherine e guanti per i camerieri. Ancora ‘buio’ su quando potranno riaprire parrucchieri ed estetisti.