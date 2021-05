Roma, 7 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, nel giorno del cambio di colore delle Regioni (qui la mappa dell'Europa). Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, mentre dalla cabina di regia è già stato comunicato che questa settimana l'indice Rt nazionale è salito a 0.89 (una settimana fa era 0.85). Scende, invece, l'incidenza nazionale, che dovrebbe attestarsi a 127. Nel frattempo, continua a restare al centro del dibattito il tema coprifuoco. Il 16 maggio potrebbe essere il giorno x per estenderlo alle 23 o a mezzanotte o addirittura eliminarlo: "Credo sia una data auspicabile per superare il coprifuoco - ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio -, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte".

Riaperture: il calendario

Focus vaccinazionia anti-Covid. Mentre apriranno da lunedì le somministrazioni agli over 50, si avvicina l'estate e, in vista delle vacanze, le Regioni sono pronte ad aprire un "confronto con il commissario Figliuolo" per capire se esiste la possibilità che una soggetto che ha già ricevuto la prima dose possa ricevere la seconda dose "in vacanza" - ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga -. Stiamo cercando di capire se è possibile organizzare questo, stiamo lavorando ma siamo di fronte alla campagna più grande della storia dell'umanità".

Vaccini, brevetti: "Imitare l'America è un errore"

Covid, il bilancio del 7 maggio

Le notizie locali / Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 27.063 test, di cui 12.716 tamponi molecolari e 14.347 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64% (7,5% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus.

Dati stabili in Veneto per quanto riguarda il Covid: i positivi delle ultime 24 ore sono 629 (4.16.451 sino ad oggi), i morti sono 10 (totale 11.414). L'incidenza dei positivi è pari all'1,56%, "la minore - sottolinea il Presidente Luca Zaia - della seconda ondata della pandemia". Migliora il quadro dei ricoveri: vi sono attualmente 1.228 pazienti, di cui 1.066 in area non critica (-7) e 162 in terapia intensiva (-6).

Nell'ultima giornata 314 positivi al Coronavirus nelle Marche sulla base di 2.508 nuove diagnosi con un rapporto positivi/testati del 12,5%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Il numero più alto di casi si registra in provincia di Pesaro Urbino (145); seguono Ancona (47), Macerata (46), Ascoli Piceno (44), Fermo (18) e 14 fuori regione.

Basilicata

Sale a 525 il totale dei decessi in Basilicata, per via del Covid, dall'inizio della pandemia. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 120 nuovi contagi a fronte di 1366 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore. Nella stessa giornata di ieri altri due decessi, mentre risultano guarite 110 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 8.971. Sono 17.688 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In ulteriore calo il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sceso a 157 di cui 10 in terapia intensiva.

Le altre Regioni

Nella provincia autonoma di Bolzano si registrano 50 nuovi positivi. Altri 99 in Umbria. Nessun decesso e 51 nuovi positivi in Valle D'Aosta.

