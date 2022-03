Crotone, bimba ucraina di 5 anni investita e uccisa: era arrivata da pochi giorni

Crotone, 20 marzo 2022 - Tragedia a Crotone. In un grave incidente avvenuto oggi nei pressi della statale 106 è stata investita una bambina di cinque anni di nazionalità ucraina. La piccola è morta questa sera in seguito alle ferite riportate. Era fuggita dalla guerra ed era da poco arrivata in Calabria come profuga.

Lo schianto si è verificato in località Cantorato, a nord della città. La vittima era in compagnia di altri due connazionali: camminavano a piedi lungo la carreggiata di destra quando sono stati investiti da un vettura di media cilindrata. La zona era normalmente illuminata. Al volante un crotonese di 45 anni che dopo l'incidente è stato condotto in ospedale per espletare gli opportuni accertamenti medici ed etilometrici.

I carabinieri, intervenuti subito sul posto assieme al personale del 118, al medico legale e ai vigili del fuoco, sono al lavoro per chiarire le cause della tragedia e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La piccola vittima, così come gli altri due ucraini investiti, era da poco giunta a Crotone insieme a un gruppo di rifugiati in fuga dalla guerra.

