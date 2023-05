Bill Gates e l’amante russa "Ricattato da Epstein"

Il finanziere Jeffrey Epstein, suicidatosi in cella mentre attendeva un processo per traffico sessuale di minorenni, minacciò e tentò di ricattare via email Bill Gates per una sua relazione extraconiugale con una giovane giocatrice di bridge russa. Lo rivela il Wall Street Journal: Bill Gates conobbe Mila Antonova nel 2009 (foto). Lui aveva 55 anni, lei circa 20. La moglie di Gates, Melinda, nel 2021 chiese e ottenne il divorzio, anche per le controverse frequentazioni di suo marito con Epstein.