Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva

Milano, 16 aprile 2023 - Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva. Il leader di Forza Italia è stato trasferito in un reparto di degenza ordinario dell'ospedale San Raffaele. Gli ultimi bollettini medici riferivano di un “costante miglioramento” del Cavaliere, da qui la decisione di trasferirlo oggi.

Per l'ex premier questo era il 12° giorno in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare, dopo il ricovero dello scorso 5 aprile per un'infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Anche la notte appena passata è stata definita “tranquilla” per Berlusconi. Il prossimo bollettino sulle sue condizioni di salute è atteso per domani.

Oggi in visita sono arrivati nuovamente sia la figlia Marina, sia il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, che ha lasciato l'ospedale dopo circa 15 minuti senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.