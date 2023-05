Berlusconi, il bollettino medico di oggi. Non si parla di dimissioni

“Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica”.

Zangrillo, medico personale di Berlusconi

È quanto si legge nel bollettino medico di Berlusconi diramato oggi dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Un bollettino che, pur testimoniando un miglioramento delle condizioni di Berlusconi, allontanerebbe l’ipotesi di dimissioni a breve. Secondo quanto trapelato ieri da fonti vicine al Cavaliere, Silvio Berlusconi avrebbe potuto essere dimesso dal San Raffaele nell’arco di 24/48 ore. In tempo dunque per partecipare, da remoto, alla convention del partito in programma per il 5 al 6 maggio.

"Il presidente Berlusconi scalpita per uscire dall'ospedale e sta chiamando tutti noi per avere dettagli sulla manifestazione di Milano ma la salute viene prima di tutto. Noi, ovviamente, ci auguriamo che possa intervenire, in qualsiasi forma, nel corso della due giorni: saremo li' in tanti per far sentire al presidente il nostro affetto e andare avanti con il lavoro, come Berlusconi ci insegna e ci chiede". Cosi' a Start su SkyTg24 la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"L'unico leader di forza Italia è Berlusconi, non ci sono leaderini o aspiranti leader. Io faccio il ministro e il vicepremier, faccio il coordinatore del partito e sono felice di poter aiutare Berlusconi in un'azione di Governo, è lui la nostra guida e ci ha portato alla vittoria, anche questo Governo è frutto di quella intuizione del 1994”. Lo afferma Antonio Tajani, vicepremier e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà su Rai 3