Berlusconi, dimissioni vicine. “Fuori dall’ospedale forse già domani”

Milano, 2 maggio 2023 – Silvio Berlusconi sarebbe prossimo alle dimissioni. Il presidente di Forza Italia, secondo quanto trapela da fonti vicine al Cav, potrebbe uscire dall’ospedale nelle prossime 48 ore. In tempo dunque per partecipare, magari da remoto, alla convention del partito in programma per il 5 al 6 maggio. E forse di questo si sta parlando nella sua stanza al San Raffaele dove sono presenti tutti i figli tranne Luigi.

Per domani è atteso il prossimo bollettino medico, in cui potrebbe essere fatta una data. Al momento dalla struttura sanitaria negano che Berlusconi possa uscire già nelle prossime 24 ore, eventualità ventilata invece dall’entourage del Cav.

L’ex premier è ricoverato dal 5 aprile scorso per un’infezione polmonare contratta nel quadro di una leucemia mielomonocitica.

Notizia in aggiornamento