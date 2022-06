Belluno, bimbo di 9 anni scompare durante un'escursione. Era con il papà

Belluno, 24 giugno 2022 - Un bimbo di 9 anni è scomparso nel Bellunese dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant’Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell’Alpago.

Le ricerche, coordinate dalla Questura di Belluno, non hanno dato finora esito. Continueranno, se necessario, per tutta la notte. Nella zona, impervia, stanno operando molti soccorritori, e unità cinofile. Padre e figlio sono residenti nel Veneziano.

Le squadre del Cnas, il Soccorso alpino, sono state allertate alle 20. Sono stati impegnati una quarantina di uomini. In campo anche le unità cinofile.

La testimonianza

La titolare dell'agriturismo Col Indes, Elisa Lavina racconta al telefono: "Stavamo lavorando, abbiamo visto l'elicottero, solo dopo ci hanno detto che era scomparso il ragazzo. Il papà e il bambino sono passati da noi alle 11, questa mattina, per uno spuntino. Mi hanno detto che erano in vacanza per qualche giorno, che frequentavano da anni questa zona del Bellunese. Abbiamo parlato con il papà del bambino. Siamo a quasi 1.200 metri, per molti è una partenza per escursioni, più o meno difficoltose. Una zona molto frequentata anche dalle famiglie. Anche perché sono strade forestali pianeggianti".

(Notizia in aggiornamento)