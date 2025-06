Il Bayesian riportato a galla dopo 10 mesi, ma senza l’albero maestro

Roma, 20 giugno 2025 – Il relitto del super yacht Bayesian è ritornato in superficie nel mare di Porticello. Lo scafo blu, affondato lo scorso 19 agosto e privato dell’albero maestro alto 72 metri (tagliato nei giorni scorsi), ora si trova imbracato tra le due chiatte, la Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2, dotate di potentissime gru, provenienti dall'Olanda e in grado di sostenerne il peso. Ma il Bayesian del magnate americano Mike Lynch, morto insieme ad altre sei persone nel misterioso incidente, non è ancora del tutto sollevato rispetto alla superficie del mare. Queste procedure, monitorate dalla Guardia costiera, dovrebbero andare avanti per tutto il giorno e potrebbero concludersi domani. Le operazioni, curate dal consorzio britannico Tmc Marine, sono visibili anche dalla costa.

Il recupero del Bayesian (foto tratta da skylinewebcams.com)

Prima di alzare completamente il mega yacht gli operatori stanno provvedendo a rinforzare e aumentare le imbracature e solo dopo verrà riportato a galla. Queste procedure, monitorate dalla Guardia costiera, dovrebbero andare avanti per tutto il giorno e potrebbero concludersi domani. Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell'imbarcazione avverranno domani mattina a partire dall'alba. Le operazioni, curate dal consorzio britannico Tmc Marine, sono ancora in corso e visibili anche dalla costa.

Intanto sul fronte giudiziario procedono le due inchieste legate all’affondamento e recupero del mega yacht. Lo scorso 9 maggio, durante le operazioni di recupero, è stata aperta una seconda inchiesta a seguito della morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben. Tre dipendenti della società olandese Smit Salvage, per cui lavorava la vittima, sono indagati per omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Altre tre persone sono invece indagate dalla procura di Termini Imerese per il naufragio del Bayesian. Il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith sono accusati di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.