Yacht Bayesian, le ipotesi sulle cause dell’affondamento

Roma, 20 agosto 2024 - Come è possibile che la barca a vela Bayesian, uno Yacht moderno, lussuoso e ristrutturato nel 2020, sia potuto colare a picco in pochi istanti al al largo di Porticello? E' la stessa domanda a cui vuole rispondere la procura di Termini Imerese, che ha aperto un'inchiesta e l'ha affidata agli uomini della Guardia Costiera di Porticello. Sicuramente la "violenta burrasca" davanti la costa del Palermitano è stata determinante, ma secondo Matthew Schanck, esperto britannico di salvataggi in mare e presidente del Maritime Search and Rescue Council, un veliero di quella stazza doveva resistere. "È una sorta di fatto senza precedenti per una imbarcazione di quelle dimensioni, certificata e utilizzata a fini commerciali, subire un evento così significativo in condizioni meteorologiche che erano piuttosto severe a detta di tutti, ma che avrebbero dovuto essere entro i limiti della nave stessa", ha sottolineato Schanck ai media del Regno Unito.

Il Bayesian, l'imbarcazione affondata a largo di Porticello

L'albero maestro spezzato

Una tromba d'aria ha spazzato via in pochi minuti uno yacht di 56 metri, lasciando dietro di sé un morto, 6 dispersi in fondo al mare, probabilmente ancora all'interno del Bayesian, e 15 sopravvissuti, tra cui il comandante. L'ipotesi più accreditata punta il dito contro l'albero di 75 di metri, il più alto al mondo di alluminio, abbattuto dalla furia del vento, o da un downburst (Una violenta raffica di vento discendente), quindi sbilanciando e facendo inclinare su un lato l'imbarcazione. A quel punto lo yacht, con l'ancora abbassata, si è steso in orizzontale sul mare imbarcando acqua e perdendo così la caratteristica di raddrizzamento che hanno tutte le barche a vela, infine è affondato.

La secca e la falla

C'è anche una seconda ipotesi che parla di una secca e di un danno all'imbarcazione. Secondo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco lo scafo, e la sovrastruttura in alluminio, non presentano danni, loro stessi oggi ne hanno aperto uno per aggirare le difficoltà trovate nell’entrare nel relitto nel Bayesian, adagiato a 50 metri di profondità. La lussuosa barca a vela, con una stazza lorda di 473 tonnellate, Costruita dal cantiere Perini navi Viareggio nel febbraio 2008 e ristrutturata quattro anni fa, progettata per crociere esclusive, sarebbe stata comunque sbattuta (Da una tromba d'aria o da un downburst) con la deriva contro la secca della Formica, impatto che ha provocato una falla nello scafo.

"La nave dietro di noi era scomparsa"

La testimonianza del capitano della goletta olandese, che ha prestato i primi soccorsi alle 15 persone sopravvissute, non ha chiarito la vera dinamica. Karsten Borner ha detto alla Bbc che la sua imbarcazione era in difficoltà per le fortissime raffiche di vento ed era riuscito a stabilizzarla usando il motore. Aveva anche manovrato per non colpire la Bayesian lì vicino, anche lei in balia della burrasca, ma dopo aver pensato a mantenere la sua nave in posizione, ha dichiarato: "abbiamo notato che la nave dietro di noi era scomparsa".

I dispersi e i sopravvissuti

I dispersi sono nomi eccellenti britannici e americani: Mike Lynch, 59enne tycoon britannico, e sua figlia 18enne Hannah, poi Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Staley International, e sua moglie Judy. E due americani, il legale di Lynch, Chris Morvillo, e la moglie Nada Morvillo, 57enne designer di gioielli. I feriti, soccorsi e portati in ospedale in seguito al naufragio, sono James Emsilie, 35 anni, con la moglie Charlotte Golunski 35 anni e la piccola Sofia di un anno. Poi Angela Baccares, 57 anni, inglese, moglie di Lynch, Sasha Murray, 29 anni irlandese, Myin Htun Kyaw, 39 anni, del Myanmar, Matthew Griffith, francese, capitano della nave, James Calfield, 51 anni, della Nuova Zelanda, Ayla Ronald, 36 anni, e Matthew Fletcher, 41 anni, inglesi. L'unico corpo recuperato è quello del cuoco di bordo, il canadese Ricardo Thomas.

Due giorni prima è morto il coimputato di Lynch

Solo due giorni prima della tragedia è morto Stephen Chamberlain, ex vice presidente finanziario della società Autonomy fondata dall'imprenditore britannico Lynch. Era in ospedale da sabato, dopo essere stato investito da un'auto pirata nel Cambridgeshire. Chamberlain era stato coimputato di Lynch nel processo per frode negli Stati Uniti e i due erano stati riconosciuti non colpevoli a giugno. Le accuse riguardavano la vendita di Autonomy al colosso informatico americano Hewlett-Packard nel 2011 per oltre 11 miliardi di dollari.