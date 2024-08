Coimputato Lynch, Stephen Chamberlain morto poche ore dopo il naufragio della Bayesan: tycoon e vice uniti dal destino

Palermo, 20 agosto 2024 – Uniti dallo stesso destino fino alla fine Michael Lynch, il “Bill Gates britannico” e Stephen Chamberlain suo vice. Un destino che sembrava avergli sorriso con l’assoluzione nel processo per frode statunitense sulla vendita di Autonomy a Hewlett-Packard, ma che in modo tragicamente beffardo li ha strappati alla vita uno dopo l’altro. Poche ore dopo il naufragio dello yacht Bayesan al largo della costa di Palermo, anche Chamberlain è morto in conseguenza delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sabato, solo due giorni prima della tragedia di Porticello.

Stephen Chamberlain

L’incidente e la morte a poche ore dal naufragio

Chamberlain, ex vice presidente finanziario della società Autonomy fondata da Lynch, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre era fuori a correre nel Cambridgeshire, ha affermato il suo avvocato Gary Lincenberg, secondo quanto riporta la stampa britannica. L'uomo era stato inizialmente sottoposto a supporto vitale ma non ce l'ha fatta. "Era un uomo coraggioso con un'integrità senza pari e ci manca profondamente. Ha combattuto con successo per riabilitare il suo buon nome, che vive attraverso la sua meravigliosa famiglia", ha detto l'avvocato.

Il processo e la doppia assoluzione

Chamberlain e Lynch erano coimputati in un processo per frode negli Stati Uniti, durato dieci anni, sulla vendita di Autonomy a Hewlett-Packard nel 2011 per 11 miliardi di dollari. La coppia ha dovuto affrontare le stesse accuse di frode e cospirazione per aver presumibilmente pianificato di gonfiare il valore dell'azienda prima che fosse venduta, ed entrambi sono stati assolti da tutte le 15 accuse da una giuria a San Francisco a giugno scorso.

La carriera

Dopo aver lasciato Autonomy nel 2012, Chamberlain aveva lavorato come direttore operativo per la società di sicurezza informatica Darktrace e si era offerto volontario come direttore finanziario per la squadra di calcio della League One Cambridge United. La notizia della morte di Chamberlain viene data con grande risalto sui media del Regno Unito che già parlano di "maledizione" attorno ai vertici societari che solo due mesi fa avevano rischiato di subire dure condanne da parte della giustizia americana.