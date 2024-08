Chris Morvillo, avvocato di Lynch, tra i dispersi del veliero Bayesian a Palermo

Palermo, 20 agosto 2024 - Insieme anche nella tragedia. Il magnate Mike Lynch, proprietario del veliero Bayesian colato a picco al largo di Palermo e Chris Morvillo, legale americano dello studio multinazionale britannico Clifford Chance, che aveva assistito il ‘Bill Gates britannico’ nella battaglia legale che si era conclusa con un’assoluzione, dopo 10 anni. Lynch e Morvillo sono tra i sei dispersi del super-yacht travolto da una tromba marina.

Chi è Chris Morvillo

Come spiega la Bbc, Morvillo ha lavorato su casi di corruzione di alto profilo e ha guidato il team di avvocati che ha portato alla recente assoluzione di Lynch dalle accuse di frode negli Stati Uniti.

Secondo alcune fonti, il viaggio a bordo del veliero era proprio per celebrare la recente assoluzione di Lynch dopo dieci anni di battaglia legale. A bordo del veliero c’era la moglie di Morvillo, Nada, anche lei risulta dispersa.

Il super avvocato che ha indagato anche sull’11 settembre

Dal 1999 al 2005 Morvillo è stato procuratore aggiunto degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. In questo ruolo ha lavorato anche alle indagini penali sugli attacchi dell’11 settembre.Il suo curriculum fa sapere che si è occupato di frodi sanitarie, assicurative e riciclaggio. Dal 2011 è socio dello studio legale Clifford Chance di New York. Oltre a Lynch e alla figlia 18enne Hannah, a Morvillo e alla moglie,risultano ancora dispersi il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer con la moglie.