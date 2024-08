Naufragio Palermo, obiettivo dei soccorritori: entrare nello yacht Palermo, 20 ago. (askanews) - Sommozzatori specializzati cercheranno di entrare in uno yacht affondato al largo della costa siciliana alla ricerca di sei persone, tra cui il magnate della tecnologia britannico Mike Lynch e Jonathan Bloomer, il presidente di Morgan Stanley International, afferma un membro della squadra di risposta alle emergenze. "L'obiettivo sarà quello di proseguire il lavoro iniziato ieri continuando a cercare la possibilità di penetrare all'interno dell'imbarcazione che si trova a 50 metri di profondità", spiega Marco Tilotta dei Vigili del Fuoco di Palermo. "Ancora da chiarire le cause dell'incidente, ma sicuramente ha inciso la violenta perturbazione" ha aggiunto. Quindici delle persone a bordo, tra cui una madre con un bambino di un anno, sono state portate in salvo; un uomo è stato trovato morto; e sei persone risultano disperse.