Ferranti (Ispra): “Impianti gpl, il problema nei centri abitati e il nodo della manutenzione”

Roma, 5 luglio 2025 - Fabio Ferranti, dirigente Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'esplosione di Roma ha riaperto la discussione sugli impianti a gpl nelle città. Sono delle 'bombe'?

"La presenza di questi punti di rifornimento all'interno dei centri abitati è un problema. I momenti critici della gestione, sia dei punti di rifornimento ma anche delle stazioni di deposito e di stoccaggio, sono i rifornimenti delle autocisterne. In genere, in quei momenti, l'approvvigionamento di altri mezzi è vietato e sono vietate anche le attività lavorative. Poi c'è tutta la parte della gestione nei luoghi di lavoro, la pericolosità della sostanza è connessa con la possibilità di innesco, quindi tutti gli impianti elettrici devono essere omologati, ma anche tutte le membrature dei serbatoi".

Esplosione in un distributore a Roma, la veduta aerea dall'alto mostra la devastazione

A chi sono affidati vigilanza e controlli?

"Sicuramente gli impianti sono certificati. Nel passato erano strutture pubbliche a fare questo lavoro. Oggi, con l'entrata in vigore della semplificazione e dell'autocertificazione, la vigilanza è a carico delle strutture territoriali, quindi Asl, Arpa e vigili del fuoco".

Come sono classificati i distributori di carburante?

"Per stoccaggio non rientrano tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, classificati dal decreto 105 del 2015, ma sono luoghi a maggior rischio in caso di incendio, quindi soggetti a tutte le norme tecniche sulla prevenzione incendio". Per rientrare nella categoria 'Seveso', invece, cosa serve? "Le soglie di stoccaggio partono da tonnellate. In questo caso, invece, sono piccole quantità, qualche migliaio di metri cubi".

“Punto centrale: la manutenzione”

"La normativa e la tecnologia garantiscono una buona affidabilità. Il vero problema è capire poi lo stato di manutenzione delle varie manichette e dei vari raccordi, che va fatta periodicamente ed è in carico ai gestori degli stabilimenti e dei punti vendita e ai trasportatori. Quando si fanno queste operazioni, l'area dev'essere libera, tutto il collegamento di messa a terra deve funzionare alla perfezione, non ci devono essere cariche elettrostatiche che possono essere indotte".