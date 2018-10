Riace (Reggio Calabria), 2 ottobre 2018 - "Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti". Con queste accuse è stato arrestato e messo ai domiciliari il sindaco di Riace, Domenico Lucano, diventato famoso proprio per il suo impegno in favore dei migranti. Secondo le indagini, infatti, il primo cittadino assieme alla sua compagna Tesfahun Lemlem (accusata degli stessi reati e per cui è stato disposto il divieto di dimora) avrebbe organizzato "matrimoni di convenienza" tra cittadini riacesi e donne straniere, al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime in Italia.

LE INTERCETTAZIONI - Dalle indagini della Guardia di finanza, spiega la procura di Locri che ha coordinato l'inchiesta, è emersa "la particolare spregiudicatezza del sindaco, nonostante il ruolo istituzionale rivestito". E dalle intercettazioni telefoniche sono emerse prove tangibili della condotta illecita del sindaco. "Allora guarda qua, non andare avanti, analizziamo la sua situazione sul piano giuridico. Oggi lei è una diniegata per tre volte, lei non può fare più una commissione, non è più una ricorrente, se è come dice lei che è stata diniegata per tre volte non c'è una quarta possibilità, lei ha solo la possibilità di ritornare in Nigeria però ... fammi andare avanti ... sai qual è secondo me l'unica strada percorribile, volendo spremere le meningi, che lei si sposa! come ha fatto Stella ... Stella si è sposata con Nazareno, io sono responsabile dell'ufficio anagrafe, il matrimonio te lo faccio immediatamente ... con un cittadino italiano".

NIENTE GARE PER I RIFIUTI - La procura di Locri, inoltre, contesta all'amministratore l'affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti della cittadina, al di fuori delle procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici, a favore di due cooperative sociali, la 'Ecoriace' e 'L'Aquilone'. Secondo l'accusa, le due coop non avevano i requisiti di legge richiesti per l'ottenimento del servizio pubblico, perche' non iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla normativa di settore.

DALLA CALABRIA A 'FORTUNE' - L'impegno di 'Mimmo' Lucano in favore dei migranti e per l'accoglienza gli ha dato enorme notorietà anche a livello internazionale, tanto che nel 2016 la rivista americana 'Fortune' lo inserì tra le 50 personalità più potenti nel mondo. I guai per Lucano cominciarono quando la Prefettura di Reggio Calabria, lo scorso anno, dispose un'ispezione nel Comune di Riace dalla quale emersero una serie di irregolarità nell'utilizzo dei finanziamenti governativi per la gestione dei migranti. I risultati dell'ispezione fecero scattare l'inchiesta della Procura della Repubblica di Locri da cui sono emersi gli illeciti che oggi hanno portato all'arresto.

SALVINI - "Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l'Italia di immigrati! Io vado avanti. #portichiusi #cuoriaperti", commenta Matteo Salvini su Twitter.