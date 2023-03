Addio al Forrest Gump anti cancro Gli diedero 20 giorni di vita, è sopravvissuto 10 anni correndo

"Sono un moderno viandante, una specie di Forrest Gump che cammina per tenere a bada il tumore". La definizione se l’era data da solo qualche anno fa, Andrea Spinelli, 50 anni, catanese trapiantato in Friuli, che dal 2013 lottava contro un tumore al pancreas, inoperabile morto ieri mattina al Cro di Aviano. I medici gli avevano dato 20 giorni di vita: secondo il drammatico responso degli esami, non sarebbe stato in grado di passare il mese di ottobre dell’anno in cui conobbe la sentenza senza appello. E invece ci ha messo dieci anni per andarsene e quasi due anni di cicli di chemioterapia: uno straordinario esempio di voglia di vivere e di determinazione. Quando gli dissero che gli mancava meno di un mese, decise di godersi appieno ogni istante e iniziò a spostarsi soltanto a piedi. Giorno dopo giorno ha percorso 18mila km.