Qui il distretto tessile più grande d’Europa

Prato è il distretto tessile più grande d’Europa, con circa 3.000 aziende e 18.000 addetti. Per rilanciare il distretto, che ha la sua forza nella produzione di qualità e nella rigenerazione, il Comune, in accordo con associazioni di categoria e sindacati, punta sull’innovazione. Nel 2021 apre la Casa delle tecnologie emergenti PRISMA con un finanziamento del MISE di 3 milioni di euro. Nel 2022 da MISE e MEF arriva un contributo straordinario di 10 milioni di euro per progetti di rilancio delle imprese in chiave di innovazione.