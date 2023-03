Prossima sfida del Gruppo la digitalizzazione

Per Italcementi la sfida è ambiziosa anche sul fronte della digitalizzazione: diventare la prima Industrial Tech Company nel settore delle costruzioni. Nella consapevolezza che nell’ambito della building community digitalizzazione vuol dire in parte dematerializzazione, ma soprattutto affrontare con logiche nuove e più efficienti vecchi problemi e procedure, trasformando intere linee di business e dei servizi collegati in un’ottica digital first. Di sicuro non sarà più la stessa Italcementi, a fine 2023.