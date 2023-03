Lavoro e vita privata La felicità è nel giusto mix

DOVERE e piacere. Fatica e divertimento. Aspetti della vita impossibili da conciliare oppure fronte e retro della stessa medaglia? Se si parla di lavoro, la domanda è più che mai opportuna. A rispondere ci ha provato InfoJobs – la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online – che in occasione della ‘Giornata mondiale della felicità’ (il 20 marzo scorso), ha realizzato un’indagine per capire come felicità, piacere e buoni sentimenti si intreccino nella vita professionale delle persone. Ma cos’è la felicità sul posto di lavoro? In un momento storico in cui più che mai il work-life balance è determinante nel compiere scelte personali e professionali, il primo indice di felicità (41,9%) è proprio avere un lavoro che permetta il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. Seguono altri fattori, come lavorare in un ambiente favorevole e disteso con colleghi e superiori, una situazione che fa superare il fatto di ritrovarsi in un impiego che non corrisponda perfettamente a quello desiderato (32,6%). Infatti, fare il lavoro dei propri sogni è sinonimo di felicità solo per il 9,3% del campione. Ma la felicità sul posto di lavoro è anche ottenere risultati professionali e riconoscimenti da parte dell‘azienda (16,2%). La felicità...