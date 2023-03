Il talento femminile sale sul podio

SI È APERTA LA VII EDIZIONE del premio ‘Women Value Company – Intesa Sanpaolo’: nata dalla collaborazione tra la Fondazione Marisa Bellisario e il Gruppo Intesa Sanpaolo, l’iniziativa è rivolta a tutte le piccole e medie imprese che attuano concrete e innovative politiche di inclusione, valorizzano il talento femminile e il merito, sviluppano soluzioni efficaci di welfare aziendale. Nelle prime sei edizioni sono state oltre 4.000 imprese partecipanti, distribuite su tutto il territorio italiano, 600 le aziende finaliste che hanno potuto raccontare la propria storia in 14 incontri, 12 le ‘Mele d’Oro’ assegnate per l’eccellenza delle politiche attuate a favore della parità di genere.

Il bando di partecipazione, già aperto, si rivolge nel dettaglio a imprese pubbliche e private di piccole e medie dimensioni, escluse le ditte individuali, a prevalente capitale italiano, non appartenenti a gruppi, che abbiano registrato buone performance in considerazione della particolare situazione economico-sociale e che abbiano attuato, tra le attività, servizi di conciliazione famiglia e lavoro, iniziative innovative di welfare aziendale, politiche flessibili di organizzazione del lavoro, politiche retributive di merito non discriminatorie, piani di sviluppo e valorizzazione delle competenze e carriere femminili, azioni a favore della cultura della diversità di genere. Le due imprese vincitrici, una piccola e una di medie dimensioni, saranno proclamate nel corso della cerimonia di premiazione della XXXV edizione del Premio Marisa Bellisario, in onda su Rai1 il 17 giugno. A tutte le imprese finaliste, che hanno superato la selezione in virtù delle loro pratiche per garantire a uomini e donne pari opportunità e percorsi di carriera, Intesa Sanpaolo assegnerà il riconoscimento ‘Women Value Company 2023 - Intesa Sanpaolo’.

"Per il settimo anno consecutivo avremo il privilegio di raccontare insieme alla Fondazione Marisa Bellisario storie di talento e di imprese sostenibili e inclusive, che hanno individuato nella maggiore presenza delle donne nel mondo del lavoro e alla guida delle imprese una risposta efficace alle complessità di questa fase economica e sociale – commenta Virginia Borla, Responsabile People, Business Development & Control Management di Intesa Sanpaolo – un patrimonio di esperienze e best practice cui attingere e ispirarsi, in una visione lungimirante che speriamo possa contaminare tutto il tessuto produttivo".