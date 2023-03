Eccellenza in sinergia con il ramo assicurativo

Zurich Bank è la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Zurich in Italia nata nel luglio 2022. Contando su circa 1.000 consulenti finanziari e oltre 16 miliardi di masse in gestione, Zurich Bank si inserisce nel panorama del private banking italiano servendo più di 120mila clienti e proponendo un modello di consulenza olistico, sempre più evoluto, digitale e multicanale. Fondata sull’esperienza del Gruppo Zurich, la rete si afferma come modello di advisory d’eccellenza che beneficia della collaborazione sinergica col ramo assicurativo