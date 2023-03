"E ora comunità energetiche per risparmiare sulle bollette"

"LO SCENARIO CHE SI È DELINEATO nell’ultimo anno può essere la chance per innescare una vera rivoluzione nel sistema di approvvigionamento energetico del nostro Paese: il percorso di transizione non può più essere rinviato". Guarda al presente e al prossimo futuro Gianni Vittorio Armani (foto in basso), amministratore delegato e direttore generale del gruppo Iren, una delle principali holding multiservizi in Italia (nella foto, l’impianto fotovoltaico sul tetto della sede), attiva nei settori dell’energia elettrica, gas, energia termica per teleriscaldamento, servizi idrici integrati, ambientali e tecnologici. Il 2022, in effetti, è stato l’anno della crisi climatica, delle tensioni sui mercati internazionali e dell’impennata dei costi dell’energia: "L’anno in cui ci siamo scontrati – precisa Armani – con il risultato di decenni di politiche poco lungimiranti dal punto di vista dell’indipendenza energetica". Ma quello appena trascorso è stato anche l’anno dei record per le fonti rinnovabili, la cui capacità totale mondiale – secondo il Rapporto ‘Renawables 2022’ dell’Iea (International energy agency) – è destinata a raddoppiare entro il 2027, superando il carbone e diventando la principale fonte di elettricità globale già nel 2025. Proprio per attuare il passaggio "da un sistema elettrico basato sulla produzione di energia concentrata in pochi grandi impianti,...