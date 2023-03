Donne e risparmiatrici Ma non pensano all’eredità

PENSANO alla cura dei figli ma non pensano abbastanza alla loro eredità, almeno nel senso finanziario del termine. Ecco, in sintesi, il profilo delle donne risparmiatrici secondo la direzione investimenti di Ubs Global Wealth Management (GWM), gruppo svizzero tra i leader mondiali nella gestione dei grandi patrimoni, appartenenti ai clienti con maggiori disponibilità di denaro. Ubs GWM ha pubblicato nelle scorse settimane il report dal titolo "Women and investing. Planning for your legacy", indagando su come, nell’ambito degli investimenti, le donne definiscono l’eredità, quali sono le loro preoccupazioni e quanto considerano importante mettere in atto un piano finanziario per il trasferimento del patrimonio. Gli esperti di Ubs GWM citano innanzitutto i dati un’altra ricerca realizzata in precedenza dalla società di gestione Fidelity International, secondo cui ben il 55% delle donne non ha alcun piano in atto per lasciare un’eredità ai propri discendenti, contro il 41% degli uomini. Si tratta di una lacuna non trascurabile perché, considerando che vivono più a lungo della popolazione maschile, le donne tendono anche ad avere un lascito più consistente, ereditando pure il patrimonio del partner. Oltre a non avere un piano definito sul "tesoretto" da lasciare ai posteri, molte esponenti del gentil sesso hanno anche...