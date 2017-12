Roma, 30 dicembre 2017 - La serie A scende in campo con le ultime sfide dell'anno (di seguito dove seguirle live). La 19esima e ultima giornata del girone di andata si è inaugurata con l'anticipo di ieri e il Napoli laureato campione d'inverno battendo il Crotone 1-0. Ma a guardare la classifica la corsa allo scudetto è ancora aperta. Ad aprire le danze oggi sarà Fiorentina-Milan (qui la diretta) I rossoneri cercano il riscatto dopo una sola vittoria nelle ultime sei partite in campionato. Una crisi alleviata solo con il successo del derby in Coppa Italia. La fiorentina invece non perde in serie A da quasi due mesi e arriva da sei risultati utili consecutivi. Sei i match delle 15 in contemporanea: Torino-Genoa, Benevento-Chievo, Roma-Sassuolo, Sampdoria- Spal, Atalanta-Cagliari, Bologna-Udinese. Alle 18 largo al big match Inter-Lazio. Una sfida difficile per i nerazzurri che vengono da tre sconfitte consecutive e vogliono tornare a mostrare le qualità che hanno portato a raccogliere 40 punti. Chiude la giornata la Juventus, in campo a Verona dove, ha ricordato Allegri "non vince dal 2001 e ha perso tante volte". Occasione per Paulo Dybala di far parlare il campo, dopo tre panchine, una montagna di ipotesi e illazioni e l'offerta del Manchester United.

Fiorentina Milan, la diretta

Formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Théréau. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Milenković, V. Hugo, Olivera, C. Sánchez, Cristoforo, Hagi, Lo Faso, Eysseric, Saponara, Chiesa, Babacar. Allenatore: Pioli.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. A disposizione: A. Donnarumma, Gabriel, Antonelli, G. Gómez, Musacchio, C. Zapata, Biglia, Gabbia, Çalhanoğlu, Locatelli, Zanellato, André Silva. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Banti di Livorno Tv: Sky Calcio 1, Supercalcio e Premium Sport Hd

Torino Genoa, la diretta dalle 15

Torino (4-3-3): Sirigu, De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro, Rincon, Valdifiori, Obi, Iago Falque, Niang, Berenguer. All.: Mihajlovic. In panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Acquah, Gustafson, De Luca, Moretti, Boyè, Rivoira, Fiordaliso, Millico, Buongiorno, Sadiq.



Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic, Rosi, Brlek, Veloso, Bertolacci, Laxalt, Taarabt, Lapadula. All.: Ballardini. Panchina: Lamanna, Zima, Rossettini, Gentiletti, Biraschi, Omeonga, Rigoni, Cofie, Galabinov, Lazovic, Pandev, Pellegri, Rossi.



Arbitro: Irrati di Pistoia. In tv: Sky Calcio 2, Premium Sport 2

Benevento Chievo, la diretta dalle 15

Benevento (4-3-3): Belec, Venuti, Lucioni, Djimsiti, Di Chiara, Viola, Chibsah, Memushaj, D'Alessandro, Armenteros, Ciciretti. All.: De Zerbi. Panchina: Brignoli, Gyamfi, Costa, Gravillon, Del Pinto, Parigini, Lombardi, Brignola, Puscas, Coda.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi, Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Birsa, Pucciarelli, Inglese. All.: Maran. Panchina: 90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 2 Jaroszynski, 4 Rigoni, 10 Gaudino, 97 Depaoli, 7 Garritano, 9 Stepinski, 31 Pellissier).

Arbitro: Fourneau di Roma. In Tv. Sky Calcio 6

Roma Sassuolo, la diretta dalle 15

Roma (4-3-3): Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Schick, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco. In panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Moreno, Bruno Peres, Emerson, Strootman, Gonalons, Gerson, Under, Antonucci, El Shaarawy.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Berardi, Falcinelli, Politano. Panchina: Pegolo, Gazzola, Adjapong, Cannavaro, Mazzitelli, Frattesi, Matri, Cassata, Scamacca, Pierini, Ragusa. Allenatore: Iachini.

Arbitro: Orsato di Schio. In tv: Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Premium Sport 2

Sampdoria Spal, la diretta dalle 15

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano, Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic, Barreto, Torreira, Praet, Ramirez, Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. Panchina: Puggioni, Sala, Regini, Murru, Verre, Capezzi, Alvarez, Linetty, Djuricic, Kownacki.

Spal (3-5-2): Gomis, Salamon, Vicari, Felipe, Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello, Antenucci, Floccari. Panchina: Meret, Marchegiani, Oikonomou, Cremonesi, Bellemo, Rizzo, Schiavon, Mora, Vitale, Borriello, Paloschi, Bonazzoli. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. In tv: Sky Calcio 3

Atalanta Cagliari, la diretta dalle 15

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Petagna, Gomez. Allenatore: Gasperini. Panchina: Gollini, Bastolini, Mancini, Castagne, Gosens, De roon, Haas, Kurtic, Joao Schmidt, Cornelius, Vido, Orsolini.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Farias, Pavoletti. Allenatore: Lopez. In panchina: Rafael, Crosta, Pisacane, Miangue, Capuano. Van Der Wiel, Cossu, Deiola, Sau, Melchiorri, Giannetti

Arbitro: Pasqua di Tivoli. In tv: Sky Calcio 4.

Bologna Udinese, la diretta dalle 15

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Masina; Nagy, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Krejcì. Allenatore: Donadoni. In panchina: Da Costa, Krafth, De Maio, Maietta, Torosidis, Taider, Cisetig, Falletti, Petkovic, DI Francesco, Palacio, Okwonkwo.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck; Widmer, Barak, Behrami, JAnkto, Adnan; De Paul, Lasagna. Allenatore: Oddo. In panchina: Scuffet, Borsellini, Samir, Bochniewicz, Pezzella, Fofana, Hallfredsson, Balic, MAtos, Bajic, Perica, Maxi Lopez

Arbitro: Gavilucci di Latina. In tv: Sky Calcio 5

Inter Lazio, la diretta dalle 18

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skiniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, B. Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti. In panchina: Padelli, Berni, Dalbert, Santon, Joao Mario, Brozovic, Karamoh, Eder, Pinamonti, Lombardoni.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Parolo, Leiva, Lulic, Marusic, Milinkovic; L. Alberto; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi. In panchina: Vargic, Guerrieri, Bastos, Mauricio, Luiz Felipe, PAtric, Basta, Lukaku, Murgia, Jordao, Anderson, Nani.

Arbitro: Rocchi. In tv: Skysport 1, Sky Calcio 1, Supercalcio, Premium Sport Hd.

Verona Juventus, la diretta dalle 20.45

Verona (4-4-2): 1 Nicolas, 26 Caceres, 75 Heurtaux, 12 Caracciolo, 69 Souprayen, 2 Romulo, 5 B. Zuculini, 77 Buchel 7 Verde, 27 Valoti, 9 Kean. Allenatore: Pecchia. Panchina:17 Silvestri, 22 Coppola, 28 Ferrari, 37 Bearzotti, 97 Felicioli, 14 F. Zuculini, 24 Bessa, 23 Calvano, 21 Lee, 8 Fossati, 11 Pazzini.

Juventus (4-2-3-1): 23 Szczesny, 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 9 Higuain. Allenatore: Allegri. Panchina: 16 Pinsoglio, 35 Loria, 8 Marchisio, 11 Douglas Costa, 15 Barzagli, 20 Pjaca, 22 Asamoah, 24 Rugani, 27 Sturaro, 33 Bernardeschi.

Arbitro: Mazzoleni. Tv: Skysport 1, Sky Calcio 1, Supercalcio, Premium Sport.

Il commento - di Corrado Piffanelli

Il calcio senza ferie? Ecco stadi affollati e molti tifosi alla tivù

SI GIOCA senza sosta, anche sotto le feste. Il calcio italiano, che fino all’anno scorso preferiva concedersi un po’ di relax, si è adeguato agli standard europei. E anche a un paese dove, in termini di spettacolo e appeal non sono secondi a nessuno. E nella Nba, parlando di basket, le sfide più belle sono proprio quelle di Natale.

ROCKY BALBOA e Apollo Creed quando si spegnevano le luci della palestra salivano sul ring e continuavano ad allenarsi: da soli, al buio, solo per non interrompere la loro magìa. Lo sport è passione, voglia di migliorarsi, continuità di vita e di pensiero. Non conosce l’alternanza giorno-notte, estate-inverno, lavoro-ferie. Questo per dire che il calcio che si ferma è qualcosa di innaturale: e mentre i giocatori attraverso il loro potente sindacato hanno sempre fatto il massimo per ottenere maxi-ferie invernali, il pubblico ha risposto alla grande al ritorno del campionato e della Coppa Italia a Natale, riempendo gli stadi e portando 50 mila persone e 8 milioni di telespettatori anche alla bistrattata Coppa Italia. Poiché l’Italia alla fine non è solo un paese di poeti, eroi e navigatori, ma è anche e forse soprattutto il paese di 60 milioni di appassionati del più grande romanzo popolare: quello che unisce storia e colori, amicizia e geografia, rivalità e fratellanze come nient’altro in Italia. Non a caso il calcio è di tutti: nel primo Uruguay che vinse il mondiale il capitano era un tagliatore di lastre di marmo, Castro un falegname, Cea un distributore di ghiaccio. Il calcio piace alla gente perché i suoi protagonisti, nelle loro fortune e sfortune, sono vissuti come eroi di tutti i giorni: vederli abbassare la saracinesca e andare in vacanza sarebbe stata una forzatura. Insomma la rivoluzione del 2017 ci ha regalato una piccola favola: per quanto sia manipolato dai potenti, rovinato dai burocrati e strumentalizzato dagli arroganti, il calcio continua ancora a essere quella poesia quotidiana che ci accomuna tutti in una festa popolare spontanea, cui l’aria di festa di questi giorni regala valore aggiunto anziché togliere magìa. Capiamo che Dybala o Joao Mario possano essere dispiaciuti di non poter tornare a casa: ma alla fine, se Amerigo Vespucci arrivò a Rio il 1° gennaio, era proprio e soltanto perché non aveva preso ferie natalizie. A proposito di eroi e navigatori.