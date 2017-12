Firenze, 30 dicembre 2017 - Ultimo atto per la Serie A nel 2017. Fiorentina e Milan si affrontano al Franchi per l'anticipo della giornata 19, ultima del girone di andata che ha laureato il Napoli campione d'inverno con un giorno d'anticipo. I viola cercano punti preziosi in chiave Europa League e puntano ad ampliare il loro vantaggio in classifica sui rossoneri, staccati di due punti. Gattuso e i suoi hanno ripreso morale dopo aver passato il turno di Coppa Italia nel derby con l'Inter. Interrotta la crisi di risultati, prosegue quella del gioco. Anche mercoledì, a San Siro, il Milan ha faticato tremendamente a costruire occasioni da gol. Per il match del Franchi, i rossoneri recuperano Donnarumma (Gigio) tra i pali, devono rinunciare a Kalinic e puntano sulla verve della baby-sicurezza Cutrone in attacco. Pioli con il dubbio Pezzella-Milenkovic in difesa. Serie A, tutte le partite live

Fiorentina-Milan, segui qui la diretta

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Théréau. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Milenković, V. Hugo, Olivera, C. Sánchez, Cristoforo, Hagi, Lo Faso, Eysseric, Saponara, Chiesa, Babacar. Allenatore: Pioli.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. A disposizione: A. Donnarumma, Gabriel, Antonelli, G. Gómez, Musacchio, C. Zapata, Biglia, Gabbia, Çalhanoğlu, Locatelli, Zanellato, André Silva. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Banti di Livorno

Dove vederla in tv: Sky Calcio 1, Supercalcio e Premium Sport Hd

Basterà «l’entusiasmo» di un derby vinto per battere «la fatica»? Al Milan il compito di rispondere all’annosa domanda se per una squadra contano più la testa o le gambe. Gattuso evita accuratamente di parlare di svolta per non abbassare la tensione e mette le mani avanti: sa di avere da avversario nel matinée (orario poco fortunato per i rossoneri) una Fiorentina che macina chilometri come chicchi di caffè (è la squadra che corre di più in Serie A). «Siamo alla canna del gas» sottolinea Gattuso guardando ai muscoli dei propri ragazzi, senza Abate e Kalinic usciti a pezzi dall’impegno di Coppa Italia. Rientra invece Gianluigi Donnarumma («si è allenato, penso proprio che Gigio giocherà») che spedisce il fratello in panchina dopo i 15’ di fama di Andy Warhol.

«Siamo carichi ma a Firenze arriviamo con tanta stanchezza e qualche acciacco - nota Gattuso -. Abbiamo tutt’ora problemi. Non so se il derby sarà la svolta: ci dà tanta forza ma bisogna guardare avanti. Voglio continuare a vedere gli atteggiamenti di questo periodo».

Dal mercato arriverà poco o nulla, motivo per cui Gattuso si augura solo «di non avere infortuni e di vincere qualche partita» perché è già «molto contento della rosa». Giocherà Cutrone, manco a dirlo: «Non si monta la testa. È tarantolato, ha il veleno addosso e ci mette poco ad infiammarsi». A lui il compito di migliorare una risibile percentuale di realizzazione: «317 tiri con 23 gol, si può fare di meglio ma da quando sono arrivato io si vede qualche verticalizzazione in più».

Per non dire altro. Gattuso in questi giorni ha avuto modo di conoscere il presidente Yonghong Li («uomo pacato di poche parole ma chiare») e lo ringrazia per aver «portato tranquillità, spiegando di essere uniti nel momento di difficoltà». Ma Gattuso non dimentica. Manda un in bocca al lupo a Montella e al preparatore Innaurato («lui è abituato a fare il primo, ma il mio responsabile della parte atletica è Dominici») e ricorda quando Pioli lo aveva chiamato per raggiungerlo a Bologna: «Venivo dal problema agli occhi, non ero sicuro di tornare il giocatore di prima e ho scelto il Sion, una cosa più tranquilla. Poi, dopo 14 anni di Milan, non volevo vestire la maglia di un’altra squadra italiana, sapevo che gli avrei detto di no».