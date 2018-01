A luglio del 2017 i fan hanno scoperto che Jessica Alba era incinta per la terza volta. Ora l'inizio del 2018 corrisponde alla nascita del figlio Hayes, annunciata attraverso i social network dalla mamma e dal papà Cash Warren. Stanno tutti bene e sprizzano felicità da tutti i pori.Hayes Alba Warren diventa così il quinto membro della famiglia formata da Jessica Alba, Cash Warren e dalle precedenti due figlie della coppia: Honor Marie (nata nel 2008, stesso anno del matrimonio tra l'attrice e l'imprenditore) e Haven Garner (nata nel 2011). Utilizzando le proprie pagine ufficiali su Instagram, i genitori hanno espresso tutto il loro entusiasmo, presentando al mondo il neonato e comunicando che è in perfetta salute.Sul proprio profilo Instagram Jessica Alba ha scritto che la nascita di Hayes è “il modo migliore per battezzare il nuovo anno. Cash e io ci sentiamo benedetti. Haven e Honor sono già ossessionate dal loro piccolo fratellino”. Dal canto suo, Cash Warren ha scritto rivolgendosi direttamente a Hayes: “Non potremmo essere più felici di così. Tua mamma è la donna più forte che conosco e sei davvero fortunato ad averla al tuo fianco. Hai due sorelle straordinarie che già ti adorano e so che sarai grato di averle come guida negli anni a venire. In occasione del tuo primo giorno di vita ti prometto di amarti, sostenerti e fornirti una quantità di sogni da esplorare. Benvenuto in famiglia”.Leggi anche: