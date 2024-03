Approvata alla Camera la legge di amnistia in Catalogna

La legge di "amnistia per la normalizzazione politica, istituzionale e sociale in Catalogna", è stata approvata oggi dalla Camera bassa del Parlamento spagnolo nel secondo dibattito sul testo emendato con 178 voti favore e 172 contrari. A favore hanno votato il Psoe, promotore della legge, e compatti i partiti che sostengono la maggioranza di governo, fra cui Sumar, i nazionalisti baschi del Pnv e Bildu, quelli catalani di Erc e Junts per Catalunya. Contrari Pp, vox e Upn. L'amnistia per gli indipendentisti implicati nei processi per la stagione secessionista del 2017 in Catalogna passerà ora all'esame del Senato.