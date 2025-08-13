Mfe-Mediaset a 40% di Prosieben, Ops aperta fino a settembre

Mfe-Mediaset, già ampiamente primo azionista della tedesca Prosieben, è oltre il 40% del gruppo con sede in Baviera, esattamente al 40,3% del capitale e al 40,2% dei diritti di voto. E' quanto emerge dalle comunicazioni periodiche sull'Ops del Biscione.

Oggi è l'ultimo giorno dell'Opa di Ppf sempre su Prosieben, con un'adesione al momento molto bassa: il gruppo ceco detiene attualmente il 18,3%, con il 2,5% che dovrebbe venire dal conferimento della quota di General Atlantic e circa il 15% già detenuto. L'Ops di Mfe-Mediaset sarà invece aperta fino al primo settembre secondo quanto ufficializzato alla Bafin, la Consob tedesca.