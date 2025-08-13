Mercoledì 13 Agosto 2025

Mercoledì 13 Agosto 2025

Kiev ordina l'evacuazione da decine di località del Donetsk

'Obbligatoria per famiglie con bambini', mentre avanzano i russi

Le autorità ucraine hanno ordinato "l'evacuazione obbligatoria di famiglie con bambini" da decine di località nella regione del Donetsk, nell'est del Paese, dove l'esercito russo sta avanzando rapidamente negli ultimi giorni.

Il governatore della regione, Vadym Filashkin, ha ordinato alle famiglie di lasciare diverse località, in particolare la piccola città di Bilozerske. Secondo lui, nella zona si trovano ancora circa 1.150 bambini. L'ordine di evacuazione conferma il peggioramento delle condizioni di sicurezza nell'area.

