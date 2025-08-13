Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Furto di dati negli hotel, il Garante Privacy avvia verifiche

"Chi non ha segnalato le violazioni lo comunichi senza indugio"

"Chi non ha segnalato le violazioni lo comunichi senza indugio"

"Chi non ha segnalato le violazioni lo comunichi senza indugio"

Il Garante per la Privacy ha avviato verifiche sulla vicenda delle violazioni dei sistemi informatici di alcune strutture ricettive italiane che avrebbero provocato la sottrazione di migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d'identità e altri documenti di riconoscimento, utilizzati dai clienti al momento del check-in. Lo spiega una nota dell'Autorità.

Alcune strutture ricettive - fa sapere il Garante - hanno immediatamente notificato la violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali dei propri clienti. Saranno, quindi, adottate le previste misure di tutela urgente. Alle strutture ricettive che, invece, non avessero ancora provveduto ad alcuna segnalazione, il Garante - sottolinea una nota - raccomanda di "comunicare, senza indugio, ogni anomalia per attivare immediate iniziative a tutela della riservatezza dei dati e, come prescritto dalla legge, di avvisare di eventuali violazioni i clienti interessati".

L'Autorità suggerisce, inoltre, "a chi sospettasse che i propri documenti possano essere stati illecitamente sottratti, di chiederne conferma alle strutture nelle quali si è soggiornato".

Il Garante sollecita infine gli operatori di settore "ad avvalersi delle modalità sicure di trattamento dei dati mediante l'utilizzo del portale 'Alloggiati web' allocato presso l'infrastruttura informatica della Polizia di Stato".

