Diciasettenne tentò suicidio in cella, morto oggi in ospedale

E' morto oggi all'ospedale di Treviso il 17enne che nella notte tra domenica e lunedì scorsi aveva cercato di suicidarsi in una cella del carcere minorile, impiccandosi con i propri jeans. Il veloce intervento degli agenti di polizia penitenziaria aveva permesso al medico del carcere di soccorrere e rianimare il ragazzo, portato comunque in gravissime condizioni al pronto soccorso. Il minorenne era stato posto nel centro di prima accoglienza del carcere di Treviso, a disposizione della Procura, dopo essere stato arrestato poche ore prima in flagranza a Vicenza per rapina e danneggiamenti.