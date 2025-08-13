Mercoledì 13 Agosto 2025

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
13 ago 2025
Diciasettenne tentò suicidio in cella, morto oggi in ospedale

E' morto oggi all'ospedale di Treviso il 17enne che nella notte tra domenica e lunedì scorsi aveva cercato di suicidarsi in una cella del carcere minorile, impiccandosi con i propri jeans. Il veloce intervento degli agenti di polizia penitenziaria aveva permesso al medico del carcere di soccorrere e rianimare il ragazzo, portato comunque in gravissime condizioni al pronto soccorso. Il minorenne era stato posto nel centro di prima accoglienza del carcere di Treviso, a disposizione della Procura, dopo essere stato arrestato poche ore prima in flagranza a Vicenza per rapina e danneggiamenti.

