Grecia, un incendio raggiunge i sobborghi di Patrasso

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
13 ago 2025
Premier ellenico presiede riunione sui molteplici roghi in corso

Il sindaco di Patrasso, Kostas Peletidis, ha dichiarato a Kathimerini che il fuoco dell'incendio boschivo divampato ieri nel nord del Peloponneso, nell'unità periferica dell'Acaia, ha raggiunto le case e le strade di alcuni sobborghi di Patrasso, come quelli di Bozaitika, Profitis Ilias e Ano Sychaina.

Il sindaco della terza città più grande della Grecia ha aggiunto che la situazione "fino a poco fa tragica" sta migliorando dopo che sono entrati in azione alcuni elicotteri per lo spegnimento del fuoco. Il denso fumo dell'incendio, riportano i media, ha raggiunto il centro di Patrasso: il comune ha messo a disposizione dei locali climatizzati per le persone vulnerabili e con problemi respiratori, e ha creato dei punti di raccolta di acqua e cibo per gli abitanti degli insediamenti evacuati a causa dell'incendio.

Le fiamme, stando a Kathimerini, hanno raggiunto anche un deposito di macchine, bruciandone 550, molte delle quali erano in fase di rottamazione.

I pompieri greci sono impegnati a combattere per il secondo giorno consecutivo i vasti incendi scoppiati in varie regioni del Paese: il primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, ha presieduto questa mattina una riunione sulla gestione dei roghi in corso nel Centro di coordinamento nazionale per la gestione delle Crisi, presso il ministero della Protezione Civile ad Atene.

