Il prossimo aggiornamento di WhatsApp potrebbe portare in dote i. Secondo il sito specializzato Wabetainfo, le cui anticipazioni sono quasi sempre una garanzia, il servizio di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook ha già testato l'autocancellazione in, ed è ora pronto a estendere la funzione al grande pubblico.In sostanza, si tratta di uno strumento, che consente a chiunque di inviare contenuti dalla vita breve, programmati perdopo un certo intervallo di tempo. L'opzione, attivabile con un tasto on/off, consentirà insomma all'utente di impostare un timer per decidere quando il messaggio è destinato a finire nell'oblio.Al momento sarebbero solo due le scelte possibili: da una parte, per un'autodistruzione pressoché immediata, e dall'altra, abbastanza in linea teorica per far leggere il messaggio a tutti. La funzione sembra infatti che sarà disponibile inizialmentee avrà bisogno dell'attivazione dell'amministratore per essere fruibile da tutti i partecipanti.L'arrivo dei messaggi a tempo era nell'aria già da un po'. Fugati gli ultimi dubbi al riguardo, rimane da capire quando avverrà lo sbarco ufficiale, per il quale al momento non esiste ancora una data certa.