Ai, cos'è DeepSeek R1: come funziona e quanto costa la nuova app cinese

Roma, 27 gennaio 2024 - Terremoto DeepSeek. La start-up cinese di intelligenza artificiale ha scalato la vetta della classifica dei download sull'App Store (è diventata l'app gratuita più scaricata in Cina e negli Stati Uniti, sorpassando

persino ChatGpt), sorprendendo gli analisti per la sua capacità di eguagliare le prestazioni dei principali rivali americani. Questo chatbot sta mettendo in agitazione l'industria dell'high-tech, in particolare i colossi americani come Nvidia e Meta, che hanno speso cifre colossali per dominare il settore in piena espansione dell'AI. Lunedì 27 gennaio il Nasdaq è crollato di oltre 3% nelle prime ore di contrattazione a Wall Street. L'entusiasmo per DeepSeek ha colpito le società americane che hanno registrato un'impennata negli ultimi 18 mesi. Il gigante dei chip Nvidia, uno dei pionieri Usa nella corsa verso l'AI, è sceso di oltre l'11%, con una perdita di oltre 400 miliardi di dollari di valore di mercato, mentre Meta (-1,38%), Microsoft (-3,40%) e Alphabet (-3%), società madre di Google, hanno registrato un calo significativo.