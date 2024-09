Meta Connect 2024: Zuckerberg svela il futuro della realtà virtuale e aumentata

Il Meta Connect 2024 si è concluso ieri a San Francisco, lasciando il mondo tech a bocca aperta con una serie di annunci rivoluzionari. Mark Zuckerberg ha presentato le ultime innovazioni di Meta nel campo della realtà virtuale, aumentata e dell'intelligenza artificiale. Ecco un resoconto dettagliato delle novità più significative:

Meta Quest 3S: il visore VR accessibile a tutti

Il protagonista indiscusso dell'evento è stato il Meta Quest 3S, la versione economica del popolare visore VR. Zuckerberg ha dichiarato: "Vogliamo rendere la realtà virtuale accessibile a un pubblico sempre più ampio". Le caratteristiche principali includono:

Prezzo: 299 dollari

Chip Snapdragon XR2 Gen 2

Display con refresh rate fino a 120 Hz

Versione senza controller per contenere ulteriormente i costi

Il visore per la realtà virtuale Quest 3s

Progetto Orion: gli occhiali AR del futuro

Zuckerberg ha svelato il prototipo degli attesissimi occhiali in realtà aumentata, nome in codice "Orion". Questi dispositivi promettono di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo digitale:

Visualizzazione di ologrammi sovrapposti alla realtà

Design simile a normali occhiali da vista

Disponibilità prevista non prima del 2027

Ray-Ban Meta: l'evoluzione degli smart glasses

La nuova generazione di Ray-Ban Meta è stata presentata con entusiasmo. Le principali novità:

Integrazione con Meta AI per funzionalità avanzate

Miglioramenti nella qualità audio e video

Design rinnovato e più elegante

Mark Zuckerberg indossa gli occhiali sviluppati con Ray-Ban

Llama 3.1: l'AI open source si evolve

Zuckerberg ha fornito aggiornamenti su Llama 3.1, il modello di intelligenza artificiale open source di Meta. Le novità includono:

Miglioramenti nelle capacità di comprensione e generazione del linguaggio

Nuove funzionalità per sviluppatori e ricercatori

Integrazione più profonda con i dispositivi Meta

Reazione di Wall Street

Le azioni Meta hanno registrato un balzo del 3,5% a Wall Street in seguito agli annunci del Connect 2024, riflettendo l'entusiasmo degli investitori per le nuove tecnologie presentate.

Il commento di Zuckerberg

"Questo Connect segna un punto di svolta per Meta", ha dichiarato Zuckerberg. "Stiamo unendo realtà virtuale, aumentata e intelligenza artificiale in modi che cambieranno radicalmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia e tra di noi".

Il Meta Connect 2024 ha dimostrato che l'azienda di Menlo Park continua a spingere i confini dell'innovazione, puntando a un futuro in cui realtà virtuale, aumentata e intelligenza artificiale saranno parte integrante della nostra vita quotidiana.