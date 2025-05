L’Intelligenza Artificiale di Gemini “sale” sulle Volvo

Volvo Cars ha annunciato l'integrazione dell'assistente vocale Gemini nei suoi veicoli dotati di sistema Google integrato. Questa mossa segna un'evoluzione significativa nell'esperienza di guida, offrendo interazioni vocali più naturali e intuitive. Ma in cosa si traduce effettivamente? Scopriamolo insieme.

Occhi solo sulla strada: a tutto il resto ci pensa Gemini

Gemini sostituirà l'attuale Google Assistant nei veicoli Volvo, consentendo ai conducenti di interagire con il sistema attraverso conversazioni più fluide. Le funzionalità includono, tra le altre cose, l’invio di messaggi con traduzione automatica in oltre 40 lingue, la navigazione assistita con suggerimenti personalizzati e l’accesso al manuale del veicolo tramite domande vocali oltre a tutta una serie di controllo delle funzioni multimediali. Queste caratteristiche mirano a ridurre il ‘carico cognitivo del conducente’, migliorando la sicurezza e l'usabilità durante la guida. Ovvero meno distrazioni e occhi solo sulla strada.

Il “matrimonio” tra Volvo e Google

Volvo diventa così il primo costruttore automobilistico a integrare Gemini nei suoi veicoli, rafforzando la collaborazione con il colosso di Mountain View. Inoltre, quella della casa automobilistica svedese sarà una delle piattaforme hardware di riferimento per lo sviluppo futuro del sistema operativo Android Automotive ricevendo aggiornamenti e nuove funzionalità in anticipo rispetto ad altri produttori. L'integrazione di Gemini sarà disponibile entro la fine dell'anno sui veicoli del gruppo con sistema Google integrato, come il SUV elettrico EX90.