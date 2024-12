Problemi Iliad, down per rete internet e telefonate: cosa sta succedendo

Roma, 3 dicembre 2024 – Rallentamenti, se non il blocco totale dei servizi, per gli utenti Iliad oggi: sono migliaia le segnalazioni di problemi arrivate stamattina – 3 dicembre – sul sito Downdetector da parte dei clienti del servizio di telefonia mobile. I disservizi sembrano essere iniziati intorno alle 9:45.

Il sito che raccoglie segnalazioni di anomalie e down mostra oggi un picco che arriva a 4mila segnalazioni intorno alle 10:00 di stamattina. Sembra comunque che i disservizi non riguardino tutti gli utenti.

Il picco di segnalazioni su Downdetector

Al momento non sono ancora chiare le cause del down e l’azienda non ha dato comunicazioni.

Articolo in aggiornamento