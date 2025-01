DeepSeek non si ferma più. “Anche il nostro generatore di immagini batte i colossi Usa”

New York, 27 gennaio 2025 - La balena blu fa un altro salto. Non bastava aver battuto ChatGpt e aver fatto crollare Wall Street. DeepSeek, la startup cinese che ha lanciato un modello di intelligenza artificiale in grado di superare in alcuni parametri chiave la creatura di OpenAi, ha rilasciato pochi minuti fa Janus Pro 7B. E potrebbe essere un altro terremoto.

Cosa fa

Il nuovo software di DeepSeek è specializzato nella creazione di immagini e secondo i test condotti dai tecnici della società con sede ad Hangzhou, i risultati sono migliori di quelli di Stable Diffusion e Dall-E 3 di OpenAI (l’azienda che ha creato ChatGpt). “Janus Pro 7B affronta i limiti degli approcci precedenti separando la codifica visiva in percorsi separati, pur utilizzando un'unica architettura di trasformazione unificata per l'elaborazione", afferma la società cinese.

Cosa può succedere

Le capacità avanzate di Janus Pro 7B di fatto lo pongono in diretta competizione con i modelli più avanzati di generazione di immagini. La balena blu (il logo di DeepSeek) batte il ferro finché è caldo e, con questo nuovo rilascio, mette ancora più in discussione il dominio americano (a livelli di performance) nel campo dell’intelligenza artificiale.

Deepseek, assitente Ai (foto Afp)

Settimana di fuoco

DeepSeek ha rilasciato lunedì scorso R1, il suo ultimo modello di intelligenza artificiale. Lo sviluppo del software è costato una frazione di quanto spendono i colossi americani per dare vita a prodotti simili. La notizia, esplosa nel weekend a livello globale, ha provocato il crollo di Wall Street, con i mercati che hanno punito soprattutto i titoli tecnologici americani.